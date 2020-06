Angola: Le ministre Manuel Homem réitère la modernisation

Luanda — La modernisation des organes des entreprises de télécommunications et de la communication sociale et la formation du personnel sont les priorités du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, malgré la situation financière du pays, a déclaré mercredi le ministre Manuel Homem.

Le ministre s'adressait à la presse à l'issue de l'investiture des nouveaux conseils d'administration de quatre entreprises publiques de son portefeuille nommés lundi dernier.

Selon lui, des efforts sont déployés pour maintenir le service fonctionnel avec le personnel existant et sa modernisation doit être immédiate, en faveur de la dynamique souhaitée.

«La responsabilité que joue le secteur est transversale aux besoins du pays. La responsabilité des médias est de veiller à ce que les gens continuent de recevoir des informations avec la pluralité requise et la qualité désirée », a-t-il expliqué.

Manuel Homem a déclaré que la Radio nationale d'Angola (RNA) avait pour mission d'assurer la modernisation dont elle a besoin, même face aux difficultés financières que traverse le pays.

"Nous recommandons aux membres de ce conseil de prioriser les ressources humaines, de travailler en équipe, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons concrétiser les objectifs que nous envisageons", a-t-il précisé.

Aux nouveaux administrateurs de la Télévision publique d'Angola (TPA), le responsable a dit que la modernisation de l'organe qu'ils allaient diriger étaient presque obligatoire, compte tenu de la dynamique que connaît ce secteur dans le monde.

"Nous avons des personnes qualifiées pour atteindre cet objectif et le ministère a pour mission de soutenir financièrement ou techniquement tous les projets", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le conseil d'administration d'Angola Telecom, le ministre a souligné qu'il servait à créer un plus grand dynamisme et une plus grande diversité de services.