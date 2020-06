Congo-Kinshasa: Lutte contre le Coronavirus - Eteni Longondo inaugure la Clinique mobile de la Gombe, don de HJ Fondation

En réponse à l'appel du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait interpellé la conscience collective pour contribuer à la lutte contre la pandémie du coronavirus en République Démocratique du Congo, les partenaires ne sont pas restés bras croisés.

La Fondation HJ a levé l'option, à travers sa formation médicale HJ Hospital, d'offrir au gouvernement congolais, une Clinique mobile Covid-19, avec une capacité d'accueil de plus de 200 lits.

Située dans la commune de la Gombe, vers le parking du Grand Hôtel, cette Clinique mobile était inaugurée hier mercredi 24 juin 2020 par le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo.

Deux moments forts ont marqué l'événement, à savoir les discours de circonstance ainsi que la projection d'une vidéo relatant les actions que mène HJ Fondation sur la pandémie de Covid-19. Les trois intervenants du jour étaient le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, le directeur général délégué de HJ Hospital, Jean Mukenge, représentant de Harish Jagtani, propriétaire de HJ Fondation, et l'administrateur gérant de Modem Construction, André Bahangul.

Le D.G. Jean Mukenge a donné un aperçu historique de HJ Hospital, ses objectifs et les actions sociales immédiates qu'il mène sur le sol congolais, qui sont essentiellement focalisées sur le domaine sanitaire. Car, la HJ Fondation s'est notamment assignée pour mission de promouvoir la charité, la solidarité, la compassion, la responsabilité au sein de la société congolaise, afin que "Demain soit meilleur qu' aujourd'hui", d'améliorer la qualité de vie des communautés et des populations, d'apporter l'assistance à toutes les populations démunies et vulnérables, de créer et participer à la création de toutes les infrastructures pouvant aider à améliorer les conditions de vie des populations et des communautés, notamment les hôpitaux et laboratoires d'analyses médicales.

Quant à l'actuel projet relatif à la lutte contre le coronavirus en RD Congo, André Bahangulu a indiqué que cette Clinique mobile est construite pour être mise à la disposition du gouvernement pour augmenter la capacité d'accueil des malades atteints du Covid-19. Concrètement, elle est composée de 9 tentes et de plus de 200 lits pour l'internement des malades.

Elle est dotée aussi de respirateurs et de panneaux solaires pour une bonne prise en charge des malades en cas de défaillance de l'électricité.

Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir prises des mesures sévères, mais nécessaires à une prise en charge efficace de cette pandémie. Il s'est réjoui de la mise à la disposition du gouvernement de neuf tentes qui constituent cette clinique mobile destinée à servir la bonne cause de la lutte contre le coronavirus. Présentement, elle sert aux malades de la Covid-19, mais demain, elle pourrait être réutilisée pour la prise en charge des patients touchés par d'autres pandémies ou épidémies.

Eteni Longondo a terminé son adresse en transmettant les remerciements du gouvernement aux responsables de HJ Hospital, d'autant plus que ce projet avait été débattu et approuvé en Conseil de ministres. Médecin de son état, Eteni Longongo n'a a pas manqué de rendre hommage au personnel soignant pour son expertise et son abnégation dans la prise en charge des malades. Il convient de signaler que la gestion de cette Clinique mobile est de la responsabilité du gouvernement congolais, à travers le médecin chef de zone de santé de Gombe. La Fondation HJ promet d'élargir son champ d'intervention en dotant d'autres zones de santé de Kinshasa et même des provinces du même type de clinique mobile. Dorcas NSOMUE