Sénégal: Gestion de l'assiette foncière de l'aéroport de Yoff - Macky Sall confie 30 hectares à la Cdc

Le président de la République a fait part hier, lors de sa rencontre hebdomadaire avec les ministres, de sa décision de confier l'assiette foncière disponible de 30 hectares à l'Aéroport de Yoff à la Caisse des dépôts et des consignations (Cdc).

Cette décision, selon le communiqué du Conseil des ministres signé Ndeye Tické Ndiaya Diop, est motivée par la volonté du chef de l'Etat « de renforcer l'aménagement durable et la valorisation équitable de la zone concernée à travers des offres publiques d'aménagement et de vente, répondant aux principes de transparence et de rentabilité pour l'Etat ».

Par ailleurs, Macky Sall a, dans le cadre du déploiement du programme national de villes vertes intelligentes, instruit le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre des Finances et du Budget et celui en charge de l'Urbanisme de prendre toutes les dispositions adéquates et immédiates, en vue de finaliser, avec le concours des services du Cadastre, la cartographie intégrale des assiettes foncières relevant des Pôles urbains de Diamniadio, du Lac Rose et de Daga Kholpa.