Cote d'Ivoire: Paludisme - Une trentaine d'acteurs en formation pour l'élaboration d'un plan opérationnel de plaidoyer

communiqué de presse

Près d'une trentaine de personnes participent du 23 au 26 juin 2020 à Jacqueville à un atelier de renforcement des capacités sur l'élaboration d'un plan opérationnel de plaidoyer et les supports de lutte contre le paludisme.

L'atelier, initié par Breakthrough Action Côte d'Ivoire, a pour objectif de former les participants à une nouvelle approche de plaidoyer dénommée « Smart Advocacy ».

Selon la directrice du projet Breakthrough Action, Diarra Kamara, cette nouvelle approche va permettre aux participants d'être mieux outillés pour développer des interventions de plaidoyer plus efficaces, de façon générale et en particulier dans la lutte contre le paludisme.

Deux plans opérationnels seront élaborés à l'issue de cet atelier. L'un destiné au secteur privé ivoirien et l'autre aux acteurs communautaires pour obtenir leur implication dans la lutte contre le paludisme.

Les données du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) indiquent que l'incidence du paludisme est plus élevée à l'est, à l'ouest, au nord-est et au nord-ouest.

La stratégie nationale repose sur trois piliers. Ce sont d'abord l'accès à la prévention ensuite l'accès au diagnostic et au traitement et enfin la surveillance du paludisme et le suivi-évaluation des interventions.

Breakthrough Action est un programme quinquennal mis en place et financé par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) pour diriger son programme pour le changement social et de comportement dans le monde.