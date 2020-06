Sénégal: Programme de relance économique - Le président Macky Sall liste ses priorités

Le chef de l'Etat sénégalais a indiqué hier, en Conseil des ministres, que la santé, la protection sociale ainsi que le développement de nouvelles capacités productives seront les « hautes priorités du programme de relance de l'économie nationale.

Macky Sall a invité le ministre des Finances et du Budget, ainsi que ceux en charge du développement communautaire, de l'économie et du travail à accélérer l'exécution de la phase d'application finale des mesures financières, fiscales et sociales du Programme de résilience économique et sociale (Pres), préparatoires au déploiement imminent de la phase de relance.

En ce sens, il « a souligné la haute priorité qui sera consacrée par le Programme de relance aux secteurs de la santé et de la protection sociale, mais également au développement de nouvelles capacités productives et à leur transformation locale grâce à la densification du tissu de Petites et moyennes entreprises (Pme) et de Petites et moyennes Industries (Pmi) sénégalaises ».

Aussi, a-t-il indiqué, aux membres du gouvernement, l'importance de consolider la mutualisation des ressources des structures publiques d'encadrement et de financement des Pme/Pmi.

Il a, dans la foulée, engagé davantage le ministre de l'économie sociale et solidaire, en relation avec la Délégation à l'entrepreneuriat rapide et les institutions d'appui technique et de microfinance, à élargir les actions d'autonomisation économique par le renforcement significatif des activités de formation et de financement des femmes et des jeunes sur l'ensemble du territoire national.