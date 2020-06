Cote d'Ivoire: Kafolo - Des soldats déterminés, une chaîne de commandement très réactive

Des soldats au front, ça parle pas. Règle basique de la grande muette. Mais lorsqu'ils sont désemparés, les militaires s'expriment. Nous l'avons vécu au nord du Burkina Faso.

A Kafolo et dans les villages que nous avons sillonné, la scène vécue au nord du Burkina Faso est complètement inexistante. On a plutôt vu des soldats déterminés et très sûrs d'eux.

On a vu des militaires à la recherche d'assaillants, fouillant touffes d'herbes et creux. S'enfonçant dans les forêts avec fermeté et énergie. Prêts à en découdre. Cela m'a épaté. Ailleurs, j'ai vu des soldats apeurés dont les seuls efforts consistaient à se demander comment ils vont fuir s'ils sont attaqués.

'est ce qui fait que les djihadistes d'ailleurs restaient sur place une fois une attaque perpétrée. Ils savaient que les renforts allaient plutôt chercher à sauver leur tête qu'aller au combat. Chez nous, cette option est inimaginable. Conséquence, la première réaction des assaillants quand ils mènent une opération, c'est de se sauver.

Autre différence, la chaîne de commandement constamment présente dans le quotidien des soldats envoyés au front. Les gradés dont certains sont sur le terrain, suivent à la minute ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Et ce, jusqu'à l'état-major à Abidjan.

Hier, nous avons été surpris de voir le commandant supérieur de la gendarmerie sur le théâtre des opérations. Visite aux gendarmes et militaires sur le terrain et footing en plein soleil, lui-même en tête.

La présence des chefs est extrêmement importante dans la détermination des soldats. Tout comme les moyens mis à leur disposition pour combattre. Ainsi que les appuis dont notamment l'appui aérien.

La Côte d'Ivoire ne néglige rien de tout cela. Ce qui est extrêmement rassurant pour les populations.