Cameroun: Chracerh - Trois bébés-éprouvette de plus

Malgré le contexte Covid-19, l'institution spécialisée en reproduction humaine et lutte contre l'infertilité maintient le cap

3 Kg 060, 3 Kg 765, 3 Kg 200. C'est de gros bébés que le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Paul et Chantal Biya (Chracerh) a accueillis hier, 24 juin 2020. Tous de sexe masculin, ils viennent rallonger la cohorte d'enfants obtenus par Procréation médicalement assistée (Pma) au sein de la formation sanitaire spécialisée en reproduction humaine et lutte contre l'infertilité. Nés par césarienne, ils sont respectivement venus au monde à 9h44, 10h17 et 11h20.

Et pour leurs mamans âgées de 38, 33 et 39 ans, c'est aussi la fin d'un long parcours en quête d'un premier ou d'un second enfant. Cela fait en effet 11 ans, que la première maman, ayant requis l'anonymat, était dans l'attente d'étoffer sa progéniture avec un deuxième enfant. C'est également le cas de la seconde maman dont la naissance de l'aîné remonte à trois ans. La dernière est à sa première expérience de maternité. Toutes, sous le coup de l'émotion, n'ont pu dire mot. La joie irradiant leurs visages parlait pour elles.

Trois autres bébés donc. Obtenus par fécondation in vitro. Le Chracerh ne compte plus ses succès en matière de Pma. Malgré le contexte Covid-19, les équipes médicales sont à pied d'œuvre tant dans le secteur de la Pma, que du suivi des grossesses et des accouchements ordinaires, en passant par celui du dépistage et de la prise en charge des cancers féminins. « L'équipe a atteint un niveau de maîtrise des techniques de procréation médicalement assistée assez raisonnable. Nous avons certainement beaucoup de choses encore à apprendre. Mais pour tout ce que nous avons déjà fait, je pense que l'équipe a réalisé ces techniques-là dans les règles de l'art. C'est pourquoi nous avons des résultats satisfaisants aujourd'hui », a assuré Pr Jean Marie Kasia, administrateur directeur général du Chracerh, au sortir du bloc opératoire.

Etablissement à la pointe des technologies en matière de reproduction humaine, le Charcerh a recours à différentes techniques de Pma dont l'insémination artificielle, la fécondation in vitro et l'Injection intracytoplasmique de spermatozoïde (Icsi). « Nous utilisons beaucoup plus l'Icsi maintenant, parce que nous avons des femmes qui sont très âgées et cette technique nous permet de maximiser nos résultats », a indiqué Pr Kasia. La formation sanitaire qui dispose de deux stations de fécondation in vitro songe déjà à l'augmentation de ses capacités par l'acquisition de nouvelles stations et, du reste, son extension, au regard des sollicitations de plus en plus croissantes dont elle est l'objet.

« Nous commençons à être submergé véritablement. Quand nous avions débuté ce projet, nous pensions travailler dans le territoire national seulement. Mais aujourd'hui, l'international nous sollicite énormément, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique, par rapport aux lois qui sont très restrictives dans ces pays-là. On assiste déjà quasiment à un tourisme médical dans le domaine de la Fiv qui fait que nous recevons un gros flux de patients en provenance de l'extérieur. Je pense qu'il est par conséquent important de renforcer le plateau technique, mais aussi les capacités du personnel pour qu'on continue de répondre à cette demande-là », a avoué l'administrateur directeur général du Chracerh.