Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Les appels d'offres de 2014 et 2015 comportaient des irrégularités»

Depuis l'éclatement du scandale Saint-Louis le 8 juin dernier, la question de l'appel d'offre taillé sur mesure se posait, surtout que dans son communiqué, la Banque Africaine de Développement (BAD) avait parlé des deux: celui qui avait été annulé en 2014 et celui de 2015. Ce jeudi 25 juin, suite à la révocation d'Ivan Collendavelloo, Pravind Jugnauth a levé le voile sur la question: les deux appels d'offres étaient problématiques et comportaient des irrégularités.

Suite au communiqué du 8 juin, le ministère des Finances et le bureau de l'Attorney General ont contacté la BAD pour avoir plus de précisions sur l'affaire. «J'ai reçu un résumé du rapport de la section anti-corruption de la BAD. Les appels d'offre de 2014 et e 2015 comportaient des irrégularités» a affirmé le Premier ministre lors de sa conférence de presse.

Quant à la révocation d'Ivan Collendavelloo, Pravind Jugnauth a affirmé que sa décision a été motivée par les «valeurs et principes» qui l'ont toujours animées et qu'un document de la BAD ne peut pas être traité à la légère. Ce matin, il a eu une rencontre avec le leader du ML et suite au refus de ce dernier de démissionner, il a pris la décision de le révoquer. «Mais je n'ai aucun problème avec le ML» a-t-il précisé.

Suite à la révocation du ministre des Utilités Publiques, c'est Joe Lesjongard qui a récupéré ce porte-feuille. Celui du tourisme est passé sous Steven Oobeegadoo, qui a aussi été nommé Deputy Prime minister.