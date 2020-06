Congo-Kinshasa: Violences du 24 juin - Félix Tshisekedi joue la carte de la tempérance

Les manifestations du 24 juin contre les propositions de loi initiées sur la réforme de la justice, avec tous les dérapages qui les ont émaillées, n'ont pas laissé indifférent le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

C'est par le biais d'un communiqué signé par le directeur de cabinet a.i, le Dr Désiré-Cashmir Kolongele Eberande, que le président de la République s'est exprimé pour condamner avec la dernière énergie les violences et attaques perpétrées ce jour contre les personnes et leurs biens. A en croire son porte-parole Kasongo Mwema Yamba Yamba qui a fait lecture dudit communiqué dans la soirée sur la RTNC en plein journal télévisé, le chef de l'Etat a appelé au calme et au respect de la loi par tous.

Tout en comprenant la colère des manifestants, laquelle colère traduit l'attachement de ce dernier à un véritable Etat de droit, le président de la République a, toujours d'après la même source, « demandé aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions pour prévenir et contenir en cette période d'état d'urgence ce genre de manifestations ».

Et de rappeler, sur le même ton, à la classe politique congolaise - toute tendance confondue - sa responsabilité de ne pouvoir entreprendre, surtout pendant cette période d'état d'urgence, « que des initiatives tendant à privilégier, en toute chose, l'intérêt de la nation ainsi que la paix sociale et de s'abstenir de celles tendant à diviser le peuple ou à porter atteinte aux principes d'organisation et du fonctionnement de telles ou telles institutions de la République ». Ce message du chef de l'Etat est venu à point nommé pour apaiser les esprits surchauffés et, surtout, rappeler aux acteurs politiques ainsi qu'à la population leurs droits et devoirs dans le contexte sociopolitique de l'heure marqué par la covid-19 qui requiert plus d'unité dans l'effort de riposte à la pandémie.