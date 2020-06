Congo-Brazzaville: Guerre de succession au Palu - Godefroid Mayobo dit incarner désormais « la direction légale et légitime » du parti

Le Premier secrétaire permanent adjoint du Parti Lumumbiste Unifié (Palu), Godefroid Mayobo, a tenu le 16 juin au siège du parti un point de presse pour fixer les esprits sur la situation qui prévaut au sein du parti à la suite de la nomination d'un nouveau secrétaire permanent et d'un secrétaire général intérimaire.

Après le décès de son secrétaire permanent, Lugi Gizenga, le Palu est entré dans une période de turbulence entretenue par une structure improvisée dénommée «Bureau pacifique élargie » qui venait, tout récemment, de procéder à une série de nominations au mépris des textes régissant le fonctionnement du parti. C'est ce qu'a révélé Godefroid Mayobo dans son point de presse qui visait à neutraliser l'initiative prise par cette structure irrégulière. Cet ancien collaborateur d'Antoine Gizenga a indiqué représenter, pour l'heure, « la direction légale et légitime » du parti en tant que premier secrétaire permanent adjoint. Pour lui, les prétendues nominations du secrétaire a.i et du secrétaire permanent et porte-parole du Palu sont irrégulières, illégales et de nul effet. « Nous prions les autorités étatiques, les partenaires politiques du parti, les membres du parti ainsi que l'opinion en général de ne pas prendre cela en considération et y prêter foi », a-t-il déclaré.

Il est à noter que le Palu est un parti politique congolais régulièrement reconnu par l'État et assujetti aux lois et règlements de la République. C'est ainsi qu'il est particulièrement soumis à la loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC, spécialement en ses articles 5 et 17. « Le pouvoir au Palu s'exerce dans ses organes et ses statuts, et le parti n'appartient pas à une famille moins encore un groupe d'individus. Ce genre des partis sont interdits au Congo », a lancé Godefroid Mayobo qui, dans l'ordre hiérarchique des choses, vient en ordre utile pour diriger le parti après le décès de son secrétaire permanent. C'est conformément à l'esprit des textes fondateurs du parti, qu'à la suite de la mort de Lugi Gizenga le 1er juin 2020, qu'il a échu qu'il lui succède parce qu'il a été le premier secrétaire permanant adjoint au regard des dernières nominations signées par le chef du parti, a-t-il renchéri. Et d'ajouter qu'au Palu, le poste de secrétaire intérimaire n'existe pas dans la nomenclature des textes l'organisant.

En outre, a-t-il précisé, « le bureau politique élargie qui a procédé à ces nominations n'est pas repris dans les statuts et cela est une violation grave de nature à introduire l'anarchie et de détruire le parti. Cela ne passera pas ». Et d'enchaîner : « Quand le premier adjoint disparaît, automatiquement le second le remplace sans pour autant chercher à nommer ou faire quoique ce soit car nul n'est entré au parti avec l'aide de l'autre. Tous avons été choisis par les autorités compétentes du parti ». Le Palu, a-t-il rassuré, reste un et indivisible. Godefroid Mayobo invite, par ailleurs, tous les membres du parti nommés irrégulièrement à revenir à leurs postes car, a-t-il indiqué, « personne n'exclura personne et personne ne prendra le pouvoir de personne ».