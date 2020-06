Congo-Brazzaville: COVID-19 - L'ACCC fait don de vivres à la Fondation Congo Assistance

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le secrétaire général de l'Association chinoise de commerce en République du Congo (ACCC), GE Zhiwei, a remis le 24 juin sept tonnes de divers vivres à la représentante de la Fondation Congo Assistance, Félicité Diop Meno Tchiloumbou.

Destiné à environ quatre cents personnes vulnérables, le don de l'ACCC est principalement composé de riz, de spaghettis, de lait en poudre, d'huile végétale, de sel, de boîtes de sardines et de savons. Dans son mot de circonstance, GE Zhiwei a rappelé que depuis le début de l'année, la pandémie de covid-19 a frappé toute la planète et a causé des morts. Le Congo et la Chine sont également confrontés aux énormes défis face à cette pandémie.

La Fondation Congo Assistance, présidée par Mme Antoinette Sassou N'Guesso, apporte des aides aux personnes vulnérables, tels que les veuves, les enfants vivant avec la drépanocytose, les orphelins. Pendant cette période marquée par la covid-19, cette Fondation a assisté les personnes démunies. « L'ACCC, depuis sa création en janvier 2019, demeure en collaboration étroite avec cette Fondation. Ainsi la fête de noël dernier, notre association était au chevet des enfants hospitalisés de Tié-Tié et Loandjili. Avec ce don aujourd'hui, l'association espère aider les groupes vulnérables face à l'épidémie de covid-19, en apportant ainsi notre modeste contribution à la charité sociale congolaise», a déclaré GE Zhiwei. Appréciant, pour sa part, le don de l'ACCC, Félicité Diop Meno Tchiloumbou a signifié que la remise de ce don à la Fondation Congo Assistance s'inscrit dans le cadre du partenariat existant entre l'ACCC et la Fondation Congo Assistance. Les retrouvailles ont été marquées par le respect de la distanciation physique et la distribution des bavettes aux participants.