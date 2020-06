Soudan: Ensemble avec le Soudan

Berlin-Allemagne — - Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Josef Maas et le haut représentant de l'Union européenne Josep Borrell Fontelles ont préparé un article à l'occasion de la conférence de partenariat avec le Soudan, jeudi 25 juin, dans laquelle la révolution soudanaise est restée et l'Union européenne avec elle pour rester et gagner Un Soudan démocratique est la meilleure garantie de la stabilité à long terme du pays et de toute la région. Et l'article était sous le titre: «Ensemble avec le Soudan»: Voici la traduction du texte: -

Ensemble avec le Soudan

L'année dernière, le monde a regardé avec admiration des centaines de milliers de Soudanaises et d'hommes soudanais descendre dans la rue pour exiger pacifiquement le changement dans l'une des dictatures les plus brutales du monde. Le premier gouvernement civil en plus de 30 ans s'est engagé à répondre aux aspirations des peuples à «la liberté, la paix et la justice».

Nous nous sommes rapidement rendus tous les deux à Khartoum pour voir le changement de nos propres yeux. L'énergie et l'engagement que nous avons ressentis lors de nos rencontres avec les autorités, la société civile, les manifestants et les étudiants ont été forts et impressionnants.

Nous avons offert aux nouvelles autorités notre plein soutien. En collaboration avec le Conseil souverain, le gouvernement de transition - sous la direction du Premier ministre Abdalla Hamdouk - a commencé à mettre en œuvre d'importants changements et réformes. Les libertés fondamentales ont été renforcées. Plusieurs réformes économiques clés sont en cours. L'ancien président Bashir et nombre de ses amis les plus proches sont en prison et feront face à la justice. Des pourparlers de paix approfondis avec de nombreux groupes rebelles armés progressent.

Il est essentiel de maintenir cette tendance à la réforme et devrait déboucher prochainement sur la création du conseil législatif de transition et la nomination de gouverneurs civils des États. Les dividendes de la transition doivent atteindre l'ensemble du Soudan, y compris les États marqués par des conflits d'un an, tels que le Darfour, le Nil Bleu et le Kordofan du Sud.

Cependant, la pandémie de COVID-19 met en péril les acquis de la révolution pacifique du Soudan. Même avant le déclenchement de la pandémie, les perspectives économiques du Soudan étaient désastreuses: le gouvernement actuel a hérité d'un arriéré de mauvaise gestion des ressources et d'un système de subventions non viables qui entrave sa capacité à investir dans l'avenir. On estime que plus de neuf millions de personnes au Soudan ont besoin d'une aide humanitaire. Et les actes de terrorisme passés, soutenus par l'ancien régime il y a des décennies, continuent de bloquer la pleine réintégration du Soudan dans l'économie mondiale et limitent son accès à l'aide financière internationale et à l'allégement de la dette dont il a tant besoin.

Pour fournir une bouée de sauvetage à la transition en cours et accompagner les efforts du Soudan, une aide politique et financière internationale accrue demeure essentielle. Le moment de le faire est maintenant d'éviter tout recul dans la transition. Une étape importante vers notre nouveau partenariat avec le Soudan a déjà été franchie au Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques semaines. Il a accepté de mandater une nouvelle mission politique des Nations Unies pour aider le Soudan sur la voie de la paix et de la démocratie.

Et à un moment où aucun vol commercial n'est disponible, l'UE a livré des fournitures essentielles telles que des équipements de protection, des purificateurs d'eau, des kits médicaux et du personnel médical pour soutenir la lutte du Soudan contre le COVID-19, dans ce qui est la plus grande opération de l'aide humanitaire européenne. Initiative du pont aérien.

Cependant, la stabilisation du Soudan nécessite davantage. Le 25 juin, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Allemagne et le Soudan convoqueront une conférence internationale pour envoyer un message fort au peuple soudanais: la communauté internationale continue de soutenir votre transition démocratique!

L'idée est simple: le gouvernement soudanais s'engagera à faire avancer la révolution de 2019 - à travers des réformes économiques et politiques audacieuses et des mesures pour réconcilier le pays. En contrepartie, une cinquantaine de pays et d'organisations internationales proposent au Soudan un partenariat pour soutenir le pays jusqu'aux élections de 2022. Nous prévoyons de lever suffisamment de fonds pour lancer un programme de protection sociale de la Banque mondiale et du gouvernement soudanais qui aide les Soudanais familles dans le besoin. Nous soutiendrons également le Fonds monétaire international pour ouvrir la voie du Soudan vers l'allégement de la dette.

Le Soudan a une occasion unique de réaliser la paix, la démocratie et la reprise économique. Dans une crise mondiale sans précédent, ce moment d'espoir doit être saisi. Un Soudan démocratique reste la meilleure garantie de la stabilité à long terme du pays et de toute la région.

"Juste tomber, c'est tout" était l'un des slogans que les manifestants scandaient dans les rues de Khartoum pour renverser l'ancien régime. Après le changement pacifique, notre message doit leur être adressé: vos sacrifices n'ont pas été vains. Le «nouveau Soudan» est là pour rester. Nous ne vous laisserons pas tomber.

Écrit par:

Josep Borrell Fontelles et Heiko Josef Maas

Date 25 juin 2020

Osmn