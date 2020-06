Soudan: Consensus international pour soutenir le Soudan

Les organisateurs de la conférence de Berlin ont annoncé leur soutien au Soudan dans une vidéoconférence )togetherwithsudan( dans laquelle le commissaire de l'Union européenne, le ministre allemand des Affaires étrangères, le secrétaire général des Nations Unies et le Premier ministre du Soudan ont pris la parole.

Josep Borrell, haut-commissaire de l'Union européenne, a déclaré:

"L'année dernière, le monde a observé avec admiration la valeur exceptionnelle du peuple soudanais et sa détermination dans sa lutte pour un changement pacifique. Un soutien international est nécessaire et vital pour aider le gouvernement de transition à répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple soudanais. J'ai dit aux autorités et aux jeunes que j'ai rencontrés lors de ma visite au Soudan en mars dernier." L'Union européenne est avec vous et les vôtres pour saisir ce moment historique de changement démocratique. "

Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères, a déclaré:

< À la conférence de Berlin, nous voudrions tendre la main au nouveau Soudan. Nous voulons assurer le peuple soudanais que nous serons à ses côtés et le soutiendrons. Ensemble, nous formerons une alliance politique solide pour le succès de la période de transition. La communauté internationale mobilisera les ressources financières dont le Soudan a désespérément besoin pour mener à bien les réformes économiques.

Notre objectif commun est d'aider le peuple soudanais dans sa quête d'un avenir meilleur. Travaillons donc pour le succès de cette conférence. "

Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies

"Nous avons une occasion unique d'aider le Soudan à réussir la transformation d'un gouvernement dirigé par des civils et une gouvernance démocratique. Cette transformation est le point de départ du long chemin du Soudan vers le progrès économique et social et vers la réalisation d'un développement durable de la paix au profit de toute la société soudanaise, qui est pleine de diversité et de vitalité. Pour une large solidarité internationale avec le Soudan Profitons de cette occasion pour faire de la démocratisation et de l'économie une grande réussite:

Abdallah Hamdouk, le Premier ministre du Soudan, a déclaré que:

"Une conférence comme celle des partenaires du Soudan représente un moment historique pour nous, qui revient à la communauté internationale. Notre démocratie qui grandit et prospère nous inspire et nous aide à construire des partenariats stratégiques et une coopération qui nous permettent de lutter contre les médicaments chroniques de notre nation, de relever les défis de la construction d'une paix durable et d'une économie prospère, et de jeter des bases solides pour une gouvernance démocratique."