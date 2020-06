Ile Maurice: M. Louis Steven Obeegadoo est nommé Premier ministre adjoint

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a annoncé, aujourd'hui, lors d'une conférence de presse en début de soirée au bâtiment du Trésor à Port-Louis, que le ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire, M. Steven Obeegadoo, est le nouveau Premier ministre adjoint et aura aussi sous sa responsabilité le ministère du Tourisme, en plus de son ministère. En outre, le ministère de l'Energie et des Services publics est désormais sous la responsabilité de M. Georges Pierre Lesjongard.

Ce remaniement fait suite à la révocation de M. Ivan Collendavelloo comme Premier ministre adjoint et ministre de l'Energie et des Services publics suite à des allégations de corruptions dans l'affaire de la centrale électrique de Saint Louis.

M. Jugnauth a fait ressortir qu'il a en sa possession un résumé du rapport de la Banque africaine de développement (BAD) sur l'affaire de la centrale électrique de St Louis, et a fait un rappel la chronologie des évènements dans cette affaire. Ce rapport, insiste-t-il, révèle des irrégularités dans les appels d'offres de 2014 et 2015 en ce qui concerne le redéveloppement de la centrale électrique, en plus de faire mention des montants reçus par des tiers personnes et les noms de ces derniers.

De plus, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement a une politique de tolérance zéro contre la corruption, et que la lutte contre la fraude et la corruption se poursuivra sans relâche et sans faveur. Une copie du résumé du rapport de la BAD a aussi été remise à l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) à des fins d'enquête. Il a aussi averti que des sanctions sévères seront prises par l'ICAC contre toute personne qui serait impliquée dans quelque acte de fraude et de corruption, y compris pour le projet à la centrale électrique de St Louis.