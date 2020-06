Algérie: Abdelbaki Benziane prend ses fonctions à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur

Alger — M. Abdelbaki Benziane a pris jeudi à Alger ses fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en remplacement de Chems Eddine Chitour, suite au remaniement ministériel opéré mardi par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans son allocution, le nouveau responsable a présenté ses remerciements au Président Tebboune pour la confiance placée en lui, affirmant qu'il s'acquittera de cette mission avec dévouement dans le cadre des orientations, supervision et engagements du Président.

Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur a résumé sa vision philosophique pour atteindre les objectifs escomptés dans la nouvelle mission qui lui a été confiée en cinq principes, à savoir : la responsabilité, le respect mutuel, la singularité, la qualité et la créativité-innovation.

M.Benziane s'est engagé également à œuvrer à la réalisation "d'une gestion maîtrisée et clairvoyante en engageant toutes les connaissances et moyens humains et matériels".

Faisant part de sa volonté d'œuvrer à ériger le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique "en un sanctuaire académique, scientifique et du savoir, en vue d'y former des citoyens distingués et imprégnés de valeurs de citoyenneté", le ministre a relevé, d'autre part, la nécessité d'"accorder de l'importance à l'enseignant et de lui assurer une vie professionnelle et sociale stable, afin qu'il soit en mesure de s'acquitter de ses missions de formation, d'enseignement et de recherche".

Le nouveau ministre a assuré, en outre, qu'il prônera le dialogue avec tous les acteurs, enseignants, étudiants et travailleurs, tout en se mettant à l'écoute, dans le but d'assurer la stabilité", a-t-il ajouté.

Abdelbaki Benziane occupait le poste du recteur de l'Université Oran 1 Ahmed Ben Bella, depuis décembre 2017.

Auparavant, il a occupé plusieurs postes dans le même secteur, dont directeur général de l'Ecole nationale supérieure polytechnique d'Oran (ENPO-MA), directeur général de l'Ecole Nationale Supérieure d'Enseignement Technologique d'Oran (ENSET) et président de la Conférence régionale des universités de l'Est (CRUE).

Il est diplômé de la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Lille en France, avec à son actif, un Diplôme d'études approfondies (DEA) en analyse et politiques économique et un doctorat en analyse et politiques financières.