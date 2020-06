Mauritanie: Le Premier ministre se concerte avec les partis politiques représentés au parlement

AMI - Le Premier ministre, M. Ismaïl Bedda Cheikh Sidiya, s'est réuni, mercredi à Nouakchott, avec les présidents de partis politiques représentés au parlement dans le cadre des rencontres continuelles qu'il effectue avec les différents acteurs de la scène politique nationale depuis l'apparition de la covid-19.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence de douze dirigeants de formations politiques représentées au parlement, a donné lieu à la revue de la riposte gouvernementale au covid-19, surtout l'action du Comité Interministériel chargé de la Gestion et du Suivi de la Pandémie de la Covid-19, et les modalités de gestion du fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus.

Il a été question également de la mise en place d'un mécanisme national destiné à encadrer et servir de référence à notre action future en matière de lutte contre les épidémies et les catastrophes, suivants des critères préalablement définis.

Le premier ministre a remercié les partis de l'opposition et de la majorité pour l'adhésion qu'ils ont manifestée en faveur des questions nationales, durant toutes ses rencontres avec eux ces trois derniers mois.

M. Bedda Cheikh Sidiya a enfin salué le travail colossal et l'image honorable que les Mauritaniens ont présentés au monde durant cette circonstance spécifique.

Au terme de la rencontre, les participants à la rencontre ont convenu de poursuivre les concertations entre les partis politiques et le gouvernement durant la période post covid-19, et d'œuvrer ensemble pour instaurer une vraie renaissance économique et sociale avec la participation de tous, opposition et majorité.