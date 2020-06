Togo: 40 ans de bons et loyaux services

Ce jeudi marque le 40e anniversaire de la présence de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) au Togo

125 millions de dollars ont été consacré à plus de 300 projets axés sur l'alimentation, l'agriculture, l'élevage ou la pêche.

L'assistance de la FAO au Togo s'articule autour de trois domaines prioritaires, le renforcement de la production agricole et la sécurité alimentaire, l'amélioration de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles et le renforcement de la préparation et des capacités de réaction face aux menaces et aux situations d'urgence alimentaires et agricoles.