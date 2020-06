Algérie: Foot/ Ligue 1 professionnelle - Le CRB, l'ASAM, et le NCM signent la convention tripartite

Alger — Les trois pensionnaires de la Ligue 1 algérienne de football : le CR Belouizdad, l'AS Aïn M'lila, et le NC Magra, ont signé jeudi au siège de la Fédération algérienne (FAF) à Dely Brahim, la convention tripartite liant la SSPA, aux cabinets d'expertise, ainsi que la DCGF (Direction de contrôle de gestion et des finances) de la FAF, pour la mise à niveau du management et l'obtention d'une certification de la qualité N.A ISO 9001, a annoncé l'instance fédérale sur son site officiel.

La SSPA CRB s'est engagée avec le cabinet d'experts WM, alors que la SSPA ASAM a signé avec le cabinet d'experts BR2C, précise la même source, soulignant que "la convention tripartite liant la SSPA NCM au cabinet d'experts Nord Service, signée le 16 juin 2020 à Magra, a été contresignée par la DCGF ce jour".Le MC Alger est devenu lundi le premier club de l'élite à signer la convention tripartite liant la SSPA/Le Doyen au cabinet d'expertise IANOR ainsi que la DCGF.

La signature de ces conventions triparties s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par la FAF au titre de l'accompagnement des clubs professionnels.

Avec plus d'un million de certificats dans le monde, la norme ISO 9001 reste incontestablement la norme de management la plus déployée et reconnue au plan international. Outil le plus utilisé pour piloter son organisation et les activités, la certification ISO 9001 constitue un socle pour optimiser le fonctionnement interne, maîtriser les activités, détecter les signaux du marché, et réduire les coûts et gagner en compétitivité.