Angola: Le ministre Manuel Homem fait appel à un engagement collectif

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Manuel Homem, a déclaré ce jeudi que le processus de transformation du secteur exigeait le sacrifice de tous.

Manuel Homem, qui intervenait lors de la cérémonie d'investiture des nouveaux responsables de ce département ministériel, a demandé du «travail» et a rappelé que le moment exceptionnel du pays exigeait de tous du dévouement.

Il a ajouté que la nomination des cadres, qui venaient d'être investis, était due à la qualité de chacun qui contribuerait au renforcement de l'action du ministère.

"Le travail commence à la base et il doit être bien faire avant qu'il atteigne le top. Il faut de bonnes relations et un esprit d'équipe", a-t-il recommandé.

Entre autres, António de Sousa, nouveau directeur national de l'Information et de la communication institutionnelle, Matias Manuel da Silva Borges, le directeur national des Télécommunications et des technologies de l'information, et José Matuta Cuato, le directeur national de la Publicité ont été investis ce jeudi.

Les secrétaires d'État aux Télécommunications et aux Technologies de l'information et de la communication sociale et les PCA des entreprises publiques du secteur ont assisté à la cérémonie d'investiture des nouveaux directeurs nationaux de ce département ministériel.