Congo-Brazzaville: Livres - Rosin Loemba publie « L'œuvre de Benoît Moundélé-Ngollo : rupture systémique et quête de la morale »

interview

Ecrivain congolais, Rosin Loemba vient de publier un essai littéraire sur l'œuvre du général écrivain Benoît Mondélé-Ngollo aux éditions Renaissance africaine en France. Il nous en parle dans cet entretien.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Rosin Loemba, écrivain et critique littéraire congolais. En tant qu'écrivain, je suis spécifiquement poète, avec à mon actif trois recueils de poèmes (Le Ventre toujours nous trahit... (2014), Ci-gît mon cœur (2015) et L'Acmé ou le surgissement des étoiles (2016)). Je suis également auteur de plusieurs articles scientifiques, mes travaux portent essentiellement sur le rapport entre la littérature et la psychanalyse, notamment avec l'exploration de « l'inconscient du texte », aussi bien de la triple relation, œuvre, auteur et lecteur, suivant une démarche textanalytique. Je suis membre de plusieurs associations et cercles culturels, dont le Forum des gens de lettres, l'ACCABE et l'Association des écrivains catholiques de langue française dont je suis actuellement le secrétaire général de l'antenne de Brazzaville.

Pourquoi le choix de l'œuvre de l'écrivain Benoit Moundélé-Ngollo comme objet de votre essai ?

Ce choix est d'abord motivé par la conception de l'auteur étudié. L'œuvre de Benoît Moundélé-Ngollo entretient un rapport étroit avec la réalité de son temps, de son environnement social et politique. Cette synergie de l'écriture avec la société s'inscrit dans le contexte d'une littérature engageante, qui observe la société et en propose d'éventuelles pistes de solutions.

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez cet auteur ? Et de quoi est-il question dans votre ouvrage ?

Il existe une grande partie de la littérature congolaise consacrée aux questions de la morale. Cependant, très souvent, le fond du problème est posé en filigrane. Dans l'œuvre de Benoît Moundélé-Ngollo, il s'agit de réfléchir sur les volets de la moralisation de toute instance ontologique, d'une façon claire et précise, vu le genre tantôt réaliste de son œuvre. Il s'agit de voir comment l'auteur stipule le développement psycho-social, politique, culturel et économique. L'œuvre de Benoît Moundélé-Ngollo se singularise beaucoup plus par l'appel aux changements des mentalités, en nous proposant des sujets fâcheux certes, mais qui ont un lien direct avec notre quotidien.

Son œuvre propose des orientations sur les rapports entre humains, le regard sur le passé et la promptitude sur l'avenir. Aussi, elle déballe avec insistance, la question de la démocratie et des politiques africaines en général et congolaises en particulier. Il a été question de voir dans ce livre, d'aborder cette problématique de la rupture comme forme de restauration, en se basant premièrement sur l'esthétique du « désordre titrologique » de l'auteur, puis le rapport de l'œuvre avec la littérature existante. Nous avons contextualisé l'écriture, la conception ou la vision de l'auteur et sa critique des intellectuels et des maux universels.