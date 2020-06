Congo-Kinshasa: Cinéma - Fickin revient bientôt

En attendant la fin des candidatures de l'appel à film le 30 juin, le festival international de cinéma de Kinshasa (Fickin) annonce la tenue prochaine de sa 7e édition.

Placé sur le thème « Artiste, vecteur du développement », la 7e édition de ce festival se tiendra du 2 au 5 septembre de cette année dans divers lieux, notamment l'Académie des beaux-arts de Kinshasa.

Fickin prévoit dans sa programmation des expositions, concerts et projections en salles, avec possibilité de diffuser en ligne l'événement, en vue de s'adapter au contexte actuel imposé par la covid-19. En plus des projections en salles et en plein air, le festival proposera des rencontres professionnelles entre cinéastes axées sur la formation aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel, à travers des ateliers et conférences-débats,

Ce festival a pour objectif de contribuer au développement de l'industrie cinématographique du Congo et de la sous-région ; créer un cadre d'échanges et de rencontres cinématographiques entre les réalisateurs, producteurs, les différents fonds et programme de financement, de promotion, de formation et les entreprises susceptibles de financier le cinéma et les programmes de télévision en Afrique centrale. Créé en en 2014, Fickin est aujourd'hui un des plus grands rendez-vous annuel du cinéma en Afrique centrale et une tribune des rencontres professionnelles.