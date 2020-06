Congo-Kinshasa: Neuvième ART - Michael Jackson, un hommage dessiné au roi de la pop

En marge des dix ans de la disparition de l'interprète de Thriller, le jeudi 25 juin, les Éditions Mabiki Wavre et Kinshasa proposent aux amateurs de bande dessinée de redécouvrir son parcours artistique en lisant l'album d'Andrazzi Mbala.

Les planches que l'on a devant soi en ouvrant Michael Jackson sont un mélange de peintures et dessins directement inspirés de la bande dessinée populaire congolaise. Dans ses planches, Andrazzi retrace la vie artistique de Michael Jackson mais pas que. En effet, l'album évoque aussi, comme on sait le voir en le lisant, la fascination que l'illustre disparu suscitait auprès de ses indéfectibles fans. Kips et Malou, les deux personnages qui gravitent autour du récit de Michael Jackson en sont un bien bel exemple.

Pour son hommage au légendaire King of Pop, le bédéiste fait un arrêt sur l'album Thriller avec des références particulières aux tubes Beat It et Thriller. Ces deux chansons ont marqué l'histoire de l'artiste mais aussi de la musique. La première, écrite et composée par Michael lui-même, a été coproduite par Quincy Jones. Troisième single de l'opus sorti en 1982, elle avait été un énorme succès mondial, autant commercial que critique, ce qui lui a valu d'être l'un des singles les plus vendus de tous les temps. Mais des deux fameux titres, Beat It et Thriller, c'est le second, né de la plume de Rod Temperton, qui a connu un retentissement à nul autre pareil à son époque.

Sa vidéo dont la première diffusion remonte au 2 décembre 1983 est tenue pour le premier clip annoncé alors comme étant une Première mondiale, « World Premiere » sur MTV. Sa prodigieuse performance, c'est sa contribution, une vraie propulsion, au lancement de l'album Thriller à l'échelle mondiale. Il passe dès lors pour le premier grand clip de l'histoire de la musique. De l'avis des spécialistes, il a sans conteste révolutionné la façon de faire et de percevoir un vidéoclip. Ce qui a fait de Michael Jackson un pionnier dans cet univers.

Le dessinateur Andrazzi Mbala ne pouvait, pour sa part, procéder à un meilleur choix pour commémorer l'histoire mythique du mémorable chanteur et merveilleux artiste qu'était l'interprète de Thriller. Il a décidé à sa manière de remettre sous les projecteurs cet épisode glorieux de sa carrière trois ans après sa mort. En effet, la publication de Michael Jackson n'est pas récente, elle date de 2011. Mais dix ans plus tard, les mélomanes du monde entier n'ont pas fini de regretter la mort brutale du roi de la pop. Aussi les Editions Mabiki ont-elles choisi de le ramener à leur bon souvenir en proposant aux lecteurs la bande dessinée de l'auteur congolais depuis le 25 avril dernier. Et en cette période confinement, elles procèdent à la livraison gratuite à domicile de l'ouvrage à son achat.