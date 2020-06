Rwanda: Musique - La Kinyatrap fait des émules au pays

Lancée en 2016 par une poignée des jeunes rappeurs de Kigali, la Kinyatrap est nouveau style de musique qui mêle les sonorités de la trap inventés au début des années 2000 au sud des Etats-Unis et le Kinia Rwanda, la langue nationale rwandaise.

Les artistes les plus en vue dans cette musique urbaine sont Bushali et Pogatsa. Ces deux s'expriment sous le Label Green Ferry Music créé en 2013. Une sorte de studio à trois bals constitué d'un clavier, d'un micro et d'un ordinateur. Ce studio de la rue mène dans une même direction par la même destination. Et les artistes qui arrivent à Kigali veulent une seule chose : s'entraider pour avoir une vie meilleure, un meilleur futur.

Bushali est la star incontestée de la Kinyatrap dans le pays de mille collines, un genre de musique qu'il a inventé en 2016 avec ses collègues du Label alors qu'il travaillait sur son premier album. « La Kinyatrap est un nouveau style de musique dans notre pays, le Rwanda. Pour le rythme, nous nous inspirons de nos instruments traditionnels. Pour les paroles, nous créons notre propre argot à partir de notre langue le Kinia Rwanda, essayant de donner quelque chose unique, différent de la trap dans d'autres pays », a-t-il expliqué.

Bushali est né dans une famille pauvre de huit enfants à Kigali. Le rappeur décrit dans ses chansons les difficultés des jeunes rwandais. Les autres artistes ont également des messages axés sur la culture rwandaise. « Je chante à propos de l'histoire de notre pays parce que nombreux ne la connaissent pas, même quand ils deviennent adultes. Je veux vraiment changer les mentalités. Je veux que ma musique soit connue au-delà de nos frontières, tout comme notre culture », a indiqué Pogatsa, un autre artiste de la Kinyatrap. A ce jour, le Label Green Fairy Music a produit plus d'une vingtaine d'albums et a travaillé avec une dizaine d'autres artistes. Les chansons de Bushali et de Pogatsa sont disponibles sur les plates-formes légales de téléchargement musicales i-tunes et spotify. Les deux jeunes sont montés sur la scène de Kigali Arena devant des milliers de fans lors de la soirée de nouvel an 2020. Une grande consécration.