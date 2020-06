Congo-Brazzaville: Peinture - Ange Swana Sita, chef de file d'une nouvelle génération

On distingue des rondeurs, des seins, du ventre, des cuisses et ce ravissement est renforcé par le choix des couleurs qui domine ses toiles. La peinture d'Ange est une ode à la femme, à ses courbes, à sa douceur et son agressivité, ses perfections et imperfections, bref un poème à la vie. Un univers sensible, captivant et riche de symboles ou la jeune peintre s'interroge sur l'être humain en général, sa nature, ses aspirations, sa façon de les réaliser, de parvenir ou pas à ses fins, son mode fonctionnel, ou dysfonctionnel.

« Une quête qui s'écrit individuellement et collectivement par rapport à un environnement : milieu, société dans laquelle nous vivons, histoire personnelle et histoire commune », a noté Ange. Ces peintures sont une explosion de couleurs représentant des corps de différents horizons, avec des sublimes tenues aux multiples couleurs, et des nus qui témoignent du passage d'une histoire individuelle sur la peau et qui brise toute esthétique réaliste de ses sujets. A l'aide de la peinture et des pinceaux, Ange écrit donc le roman de la vie humaine.

Depuis quelques années, elle s'est lancée sur une étude psychanalytique, qui consiste à représenter le corps dans les textes narratifs. Elle superpose sur les corps qu'elle peint sur des phrases jusqu'à ce qu'elle exprime au mieux sa vision de la beauté intérieure et extérieure, avec une esthétique personnalisée de 'l'enveloppe humaine'. « Mon travail artistique interroge le corps physique, intellectuel et psychique. Le corps est un témoin. Il révèle un parcours, propre à chaque être humain. Il est à la fois transmetteur d'informations internes et récepteur d'ondes. J'explore le lien entre ces différentes facettes », a-t-elle expliqué. Ange pense que le corps livre des informations aux observateurs, mais aussi à chacun d'entre nous « que nous en soyons conscients ou pas ».

Observatrice, l'artiste peint différentes figures et postures de femmes tout en mettant en lumière charme et pouvoirs, horreur et fantaisie, rêve et fiction.... Seulement son travail va plus loin qu'au-delà des formes, des couleurs et des apparences, dans la mesure où l'artiste tente de mieux comprendre ce qu'est l'être humain. «Ce qui constitue notre ego, comment nous nous définissons par rapport aux autres, notre rapport aux différentes pressions (sociales et politiques, économiques et culturelles) auxquelles nous sommes soumis», a fait savoir Ange qui soutient que ces différentes pressions constituent souvent une sorte de ' vice ' qui limite l'épanouissement de l'être humain. « Aussi, devant ces pressions, l'être humain se forge une défense », a indiqué Ange.

Des nouvelles toiles, des nouvelles inspirations

Entre Kinshasa et la France depuis la naissance de sa petite, la jeune maman aspire à des nouvelles choses, à une nouvelle direction picturale. Si le corps féminin reste le centre de ses jets, son pinceau quant à lui se révèle plus osé. Sans trop s'en apercevoir, Ange, pudique et peu démonstrative, se révèle à travers son nouveau travail. En effet, on est happé ou plutôt surpris, par l'audace de l'artiste qui sort de sa coquille en donnant naissance à des toiles assez osées comme « Beret rouge, Dominatrice, Gravity ». « J'utilise une technique mixte pour refléter cette complexité, qui associe des acryliques, des huiles, parfois des pastels gras et des photographies. J'écris des scénarios sur des corps. Comme un livre intime qui raconte la vie (...). Plusieurs histoires qui se superposent et dont le corps lui-même est le parfait medium et support de notre vie. Elles laissent des marques de déchirure, des plaies, des croûtes sur la peau, des stigmates qui symbolisent le passage d'événements forts, intenses, fondamentaux», a dit Ange car, selon elle, «le corps est comme une surface où est marquée la mutation progressive du livre de la vie ». Mais soyons clair, l'œuvre d'Ange Swana est loin d'être érotique, juste assez épicée sans tendre vers la vulgarité. Une nouvelle démarche artistique qui annonce d'ores et déjà de beaux jours à notre jeune artiste.