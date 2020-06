Maroc: La 5ème édition de "Cinéastes et Graphistes en Herbe" se met au digital

La 5ème édition de Cinéastes et Graphistes en Herbe organisée par l'Ecole Supérieure des Arts Visuels (ESAV) de Marrakech, s'est déroulée récemment en ligne, en raison de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus.

Cette édition initiée en partenariat notamment, avec l'Académie Régionale de l'Enseignement et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi, a connu un vif succès, confirmant ainsi l'intérêt des jeunes pour le cinéma et le graphisme en particulier et la création artistique et la culture en général, souligne un communiqué de l'ESAV.

Les courts-métrages, réalisés par des collégiens et lycéens âgés entre 15 et 18 ans dans le cadre d'ateliers, ont été dévoilés au public sur le site internet et la page Facebook de l'ESAV. En plus de la mobilisation exceptionnelle des 11 collèges et lycées publics et privés participants (élèves, cadres, enseignants) et des familles, le public a répondu présent et a encouragé les talents en herbe : 10.000 votes ont ainsi été enregistrés pour le Prix du Public, décerné à l'établissement Le Printemps pour le court-métrage "Ki derti liha", fait savoir la même source.

Le jury, composé de Mohamed Chrif Tribek (réalisateur), Samia Akariou (comédienne), Kamal Cadimi (comédien), Jana Traboulsi (artiste plasticienne et graphic designer), Jean Mazel (représentant de Canon, partenaire de l'événement), Sibylle Baltzer (artiste plasticienne) a, quant à lui, décerné son Prix ex aequo à "Saïd" proposé par le lycée Sed Moulay Youssef et "Leila wa Di'b", réalisé par les élèves du lycée Mohammed VI. Le Prix Canon du meilleur générique est revenu à l'établissement Le Printemps pour le film "Ki derti Liha", précise le communiqué, ajoutant que les films primés sont à découvrir sur https://esavmarrakech2006.wixsite.com/esavm.

Depuis sa création, l'ESAV de Marrakech propose chaque année des ateliers au profit d'élèves de collèges et lycées de Marrakech dans le but de leur faire découvrir l'écriture et la réalisation cinématographique, ainsi que la création graphique.