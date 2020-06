Soudan: Lina - Nous espérons une participation internationale à la construction d'une nouvelle histoire pour le Soudan

Khartoum — La ministre du Travail et du Développement social, Lina Sheikh a appelé la communauté internationale à participer activement à faire du Soudan un phare pour le développement, la sécurité et la stabilité et à lui fournir le soutien nécessaire pour réaliser le développement économique

"Nous espérons de la part de la communauté internationale et des partenaires que le Soudan occupe une place appropriée dans le monde et en Afrique et qu'ils fassent partie de la nouvelle histoire du Soudan et d'en faire un grand succès et une histoire de transformation", a déclaré la ministre dans son discours à la Conférence des partenaires du Soudan, organisée en vidéoconférence par l'Allemagne.

Le Ministre a affirmé la volonté de l'État de transférer le peuple du stade de la pauvreté, du développement, de la prospérité et de la justice sociale, notant que le Soudan fait face à une crise économique sous diverses formes qui nécessite la coopération et la participation de la communauté internationale pour la résoudre.