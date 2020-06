Cote d'Ivoire: Abidjan sous les eaux, hier - A qui la faute ?

La Côte d'Ivoire vit les plus grandes inondations de son histoire. Les deux (02) dernières ont fait beaucoup plus de dégâts tant humains que matériels. La quasi-totalité des quartiers d'Abidjan était sous les eaux, noyée. Sur toutes les voies, on ne voit que de l'eau montée à plus d'un mètre voire deux (02). Des maisons inondées, des voitures emportées et pis, des morts.

Quelles sont donc les causes réelles de ces inondations qui ne finissent pas d'endeuiller et d'appauvrir des familles ? La première raison, on dira l'indiscipline des populations. Ce n'est pas faux quand on voit çà et là les quartiers pulluler de constructions anarchiques. Cette raison, depuis longtemps, est connue. Mais elle n'a pas fait autant de dégâts. C'est seulement cette année que la situation est devenue plus grave. Pourquoi ? Tenez ! Le gouvernement, dans sa politique d'assainissement et d'entretien de son réseau routier, a entamé des travaux pour soulager les populations.

Seulement voilà. Les travaux, dans certains quartiers, sont toujours en cours. Ils n'ont pas été achevés. Et la pluie est venue tout compliquer mettant les populations dans une situation de détresse. Dans d'autres quartiers, pour des raisons politiques (campagne), des travaux ont été réalisés avec une vitesse éclair. Ces investissements faits à la hâte, évidemment, n'ont pas résisté face à la pluie. Et les conséquences sont naturellement ce qu'on assiste depuis quelques jours. Qui peut donc porter le chapeau de ces dégâts ? Les populations ou le gouvernement ?