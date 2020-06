Angola: Le pays et les États-Unis renforcent leur coopération dans le domaine des droits de l'homme

Luanda — Des questions ayant trait au renforcement de la coopération dans le domaine des droits de l'homme entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique ont été, ce jeudi, à Luanda, au coeur d'un entretien entre le ministre angolais de la Justice et Droits de l'homme, Francisco Queiroz, et l'ambassadrice américaine dans le pays, Nina Fite.

Les interlocuteurs ont discuté de la possibilité de la tenue d'une téléconférence cette année pour échanger des vues sur le respect des droits de l'homme, ainsi que pour voir dans quels chapitres la coopération pourrait être renforcée, a déclaré la diplomate dans de brèves déclarations à la presse à la fin de la réunion.

L'ambassadrice Nina Fite a salué les actions de formation menées dans ce domaine par les autorités angolaises, en mettant l'accent sur l'accord signé ce jeudi avec plusieurs universités, axé sur l'éducation aux droits de l'homme.

Il convient de noter que l'Angola a défendu, à Genève, au début du mois, la justice sociale et l'égalité entre les peuples, rejetant toutes les doctrines d'exclusion centrées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance.

Le pays est favorable à un ordre global fondé sur l'inclusion, la justice sociale, l'égalité et l'équité, la dignité et le respect de la diversité culturelle et des droits universels.