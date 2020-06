Sénégal: Les exportations du pays évaluées à 136,2 milliards de FCFA en avril 2020

Les exportations de biens sont estimées à 136,2 milliards au mois d'avril 2020 contre 153,4 milliards le mois précédent, soit une baisse de 11,2% (-17,2 milliards).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), ce repli s'explique, en partie, par la baisse des exportations de produits alimentaires (-7,8 milliards), d'or brut (-1,3 milliard), et dans une moindre mesure, de zircon (-0,6 milliard). Par ailleurs, les exportations d'acide phosphorique, ont augmenté de 5,2 milliards au cours du mois sous revu. Les produits pétroliers, le titane et le ciment ont également enregistré de légères hausses respectives de 137 millions, 114 millions et 83 millions.

Au titre des exportations de produits alimentaires, la Dpee souligne que la baisse observée traduit, essentiellement, la diminution de la valeur des ventes à l'étranger de produits halieutiques (-5,6 milliards) et arachidiers (-1,2 milliard). En glissement annuel, les exportations de biens ont enregistré une baisse de 13,7% (-21,7 milliards), attribuable, essentiellement, aux produits alimentaires (-27,5 milliards), à l'or brut (- 1,7 milliard) et, dans une moindre mesure, au zircon (-0,4 milliard).

S'agissant de la baisse de ventes à l'étranger de produits alimentaires, le repli est, particulièrement, en relation avec la baisse des exportations de produits arachidiers (-26,6 milliards) et de produits halieutiques (-4,1 milliards). Cette orientation baissière a, cependant, été légèrement atténuée par la hausse des exportations d'acide phosphorique (+2,2 milliards), de produits pétroliers (+1,8 milliard), de titane (+1,6 milliard) et d'« engrais minéraux et chimiques » (+0,4 milliard).

Quant aux exportations du Sénégal vers les pays de l'Uemoa, elles sont estimées à 43,6 milliards au mois d'avril 2020 contre 37,6 milliards le mois précédent, soit une hausse de 6,0 milliards. Elles ont, ainsi, représenté 32,0% de la valeur totale des exportations de marchandises du Sénégal durant le mois d'avril 2020. La part des produits acheminés vers le Mali, principale destination des exportations du Sénégal dans l'Union, est passée de 42,6% à 38,2% sur la période, soit une perte de part de marché de 4,4 points de pourcentage. Le ciment reste le principal produit exporté vers le Mali avec une part évaluée à 26,8% en avril 2020 contre 27,1% le mois précédent.