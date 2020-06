Ile Maurice: Développer l'autosuffisance au sein des établissements pénitentiaires

communiqué de presse

GIS - 26 juin 2020 : La mise sur pied d'une boulangerie à la prison de Petit Verger est un accomplissement important pour le bien-être des détenus, et s'inscrit dans le cadre d'une politique d'autosuffisance prônée dans les établissements pénitentiaires, que ce soit dans le domaine agricole ou pour la fabrication d'équipements.

C'est ce qu'a déclaré le Commissaire des Prisons, M. Mario Nobin, ce matin, lors de la cérémonie d'inauguration d'une boulangerie à la prison de Petit Verger, à Pointe aux Sables.

« La création de cette boulangerie, dotée d'installations de pointe et pouvant produire quelque 2 000 pains par jour, est le résultat de nombreuses interventions auprès des autorités concernées », a indiqué M. Nobin. Il a remercié l'Ecole hôtelière de Maurice pour sa collaboration actuelle et future en matière de formation dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie.

Parlant de sa vision comme Commissaire des Prisons, M. Nobin a affirmé que sa priorité est d'assurer que les détenus puissent acquérir une formation pour répondre à leur besoin immédiat, celui de trouver un travail après avoir purgé leur peine d'emprisonnement. Selon lui, cette mission doit être réalisée avec la participation totale des officiers de la prison, comme définie dans le plan stratégique déjà établi pour la période 2013 - 2023.

En outre, le Commissaire a fait ressortir que la production et la fabrication ne sont pas les seules préoccupations du personnel car ces derniers ne peuvent échapper au devoir de réhabilitation des détenus. Aussi, les formations offertes par la Mauritius Institute of Training and Developement dans divers secteurs, a-t-il souligné, ont pour but d'offrir à chaque détenu l'opportunité d'acquérir des compétences techniques qu'il pourrait mettre à profit dans l'optique de la réinsertion dans la société.