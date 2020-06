Congo-Brazzaville: Éducation à la radio - Un Congolais livre ses savoirs à l'émission 7 milliards de voisins de RFI

Durant la crise sanitaire du coronavirus, l'émission quotidienne de société se transforme pour répondre aux attentes de ses auditeurs.

Pour l'émission réalisée en direct chaque jour, avec une équipe en confinement et en studio composée de Cécile Lavolot, Delphine de Dianous, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac, Nicolas Benita, Emmanuelle Bastide, il est établi que nous sommes plus de 4 milliards de personnes obligées de rester à la maison et quelque 1,47 milliard d'enfants désormais déscolarisés (dont environ 600 millions d'élèves sur le continent africain).

C'est à ce titre que les expériences scientifiques à hauteur d'enfants de Gervais Loëmbe sont diffusées dans l'émission 7 milliards de voisins, l'école à la radio pour tous ceux qui n'ont pas encore repris l'école, et pour ceux qui, tout simplement, sont intéressés, car : « il n'est jamais trop tard pour apprendre », dit-on au Congo.

Pour l'émission du 25 juin dernier, le programme était dense : expérience avec le concombre sans se référer à la cuisine mais plutôt pour démontrer le phénomène de l'osmose. En clair, on observe, on se pose des questions du style comment le sel devient soluble dans l'eau ? A la fin, il est recommandé de noter dans le cahier de laboratoire les observations après avoir suivi les explications et dressé des croquis / schémas commentés par quelques phrases.

Ex-professeur de physique-chimie, passionné de sciences, fin pédagogue, le Franco-congolais Gervais Loëmbe est fondateur de l'association Ludo-scientifique AESCO International, membre de l'association européenne des éducateurs en astronomie, médaillé de jeunesse et sport, chroniqueur scientifique RFI, conférencier sur les épices. Il est aussi écrivain, auteur du livre Parlons vili, paru chez L'Harmattan.

Émission du 25 juin 2020

http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200625-7-milliards-voisins-l%C3%A9cole-%C3%A0-la-radio-les-exp%C3%A9riences-scientifiques-gervais-loemb%C3%A9