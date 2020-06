Tunisie: L'Obeja retrouve l'élite - Une manche a suffi !

L'Olympique de Béja tient l'Olympique de Sidi Bouzid en échec et passe en Ligue 1.

Fin du calvaire pour l'Olympique de Béja. Les Cigognes réintègrent l'élite, au bout de l'effort, après une saison haletante et surtout interminable. Il n'aura donc fallu qu'une manche pour les Béjaois. Un seule confrontation pour retrouver la Ligue 1. C'est fait pour l'OB. A l'issue de ce premier match de la phase des play-offs disputé face à l'Olympique de Sidi Bouzid, l'Olympique de Béja a assuré l'essentiel pour prendre le strapontin menant à la L1. Au cours d'un match légèrement dominé par les Béjaois, l'escouade de Mohamed Ali Maâlej a fini par avoir le dernier mot, tenant en échec le onze de Ahmed Dridi, et parvenant par là même à se hisser en Ligue 1. Concrètement, à l'issue de cette explication, l'OB conserve ses quatre points d'avance sur la formation de Sidi Bouzid et passe au niveau supérieur.

Kaïs Amdouni en état de grâce

Volet dérouler du match, outre un ascendant assez visible des Béjaois, le gardien de l'OSB, Kaïs Amdouni, a été l'homme de la partie, s'illustrant par de belles parades. Ce qui a permis à l'OSB d'y croire jusqu'au bout.

Cependant, en infériorité numérique dès les premières salves de la rencontre, l'OSB n'a pu se transcender à terme et forcer son destin. En clair, l'expulsion de Salem Marrouki a quelque peu brouillé les cartes de Dridi et bouleversé les plans de Sidi Bouzid.

Lors de la première demi-heure d'une rencontre disputée en nocturne, les deux gardiens, Kaïs Amdouni et Lassaâd Hammami, ont sorti le grand jeu. Les Béjaois, Hassène Mouelhi et Slim Jedaied, ont ainsi buté sur un gardien de Sidi Bouzid en état de grâce. Quant au portier de l'OB, il a à son tour repoussé plus d'une tentative adverse. Enfin, volet composition des équipes en présence, l'entraîneur Maâlej a aligné Lassaâd Hammami, Nizar Touil, Houssine Ben Yahia, Slim Jedaied, Yosri Arfaoui, Hassène Mouelhi, Oussema Fraj, Bilel Ben Brahim, Sadok Touj, Issam Dkhilalli et Firas Ifia. Le technicien Ahmed Dridi, a quant à lui, fait confiance à Kaïs Amdouni, Nidhal Ifi, Hamdi Ben Helal, Khalil Bouhlila, Salem Marrouki, Houssem Souissi, Mohamed Nasri, Helmi Azizi, Mohamed Faleh, Noomane Rahmani et Zied Souissi.

Les buts sont réstés vierges lors de ce choc entre vieux routiers.

Les occasions n'ont cependant pas manqué. Mais les portiers en ont décidé ainsi.