Tunisie: A l'Acropolium du 25 au 28 juin - Le savoir-faire ancestral des artisanes de Kasserine

Les expositions de Mohamed Messaoudi sont assez intelligemment spectaculaires pour mériter qu'on les annonce à grands cris. On se souvient de sa superbe mise en scène pour présenter les travaux anciens de fer forgé à la Abdelliya. A la Abdellyia toujours, une autre très belle exposition hommage à Chemla et à sa dynastie de maîtres céramistes reste dans les mémoires. Il y eut également la magnifique accumulation de coffres anciens polychromes au salon de l'artisanat. Il y eut encore l'invraisemblable invasion des 101 tortues au Diwan Dar el Jeld. Toutes ces rencontres orchestrées par ce collectionneur compulsif méritaient certainement la visite, mais également un catalogue ou même un livre pour en conserver la mémoire. Certaines l'ont eu, d'autres, nous promet-on, l'auront.

Il ne fallait pas manquer, hier, l'exposition, trop brève à notre gré, qui se tient à l'Acropolium, et qui présente les ouvrages des mains de femmes.

Ces femmes, ce sont les artisanes de Kasserine réunies en collectif par l'association créée par le même Mohamed Messaoudi : Hirfa.

Créée en 2012, cette association se donne pour objectif de préserver le patrimoine matériel et immatériel, et de réhabiliter les savoir-faire traditionnels ancestraux. Mais aussi de restaurer et de mettre en valeur des lieux et monuments du patrimoine historique.

Cette exposition concerne, cependant, le premier volet d'action de Hirfa. Elle présente jusqu'au 28 de ce mois, des travaux d'artisanat de halfa spécifiques à cette région de Kasserine. Cette activité artisanale, essentiellement féminine, à forte employabilité, constitue l'une des principales sources de revenus pour cette région. Mais le métier de la sparterie est ardu, la fibre exigeante, ce qui explique que les jeunes avaient tendance à s'en désintéresser. Pourtant, l'artisanat de la halfa, véritable métier d'art, incite à la création, favorise l'épanouissement personnel, et peut offrir une vie digne. C'est ce que veut prouver Mohamed Messaoudi avec cette exposition. Les femmes de Kasserine, encadrées par l'atelier AD93 et le savoir- faire de ses membres, présenteront des collections de boites, nattes, paniers, couffins, et corbeilles.

Modernisant les formes traditionnelles, expérimentant de nouveaux tissages, introduisant de la couleur, les artisanes de Hirfa inventent une nouvelle façon de traiter la fibre végétale. Ces travaux ont été réalisés pendant le confinement par Chedlia, Om el Khir, Aïcha, Hanene, Rachida, Gouta, Messaouda et Aljiya, encadrées par la maîtresse artisane Traki.

L'objectif final, au-delà de cette manifestation, étant que les artisanes s'organisent elles-mêmes en coopératives ou groupements d'intérêt économique, leur permettant ainsi d'autonomiser et de développer leur activité.

, Aidons-les à le faire.