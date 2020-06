Cameroun: Festival des images comiques - Professionnels et amateurs se concertent

Cette année, l'évènement a dans sa liste des innovations un marché du scénario, organisé ce jour à Yaoundé. Evénement à découvrir avant la clôture ce samedi.

Ils sont nombreux à écrire des histoires originales pouvant faire l'objet d'un film. Mais bon nombre de jeunes ne savent pas où et comment rencontrer des scénaristes professionnels ou de potentiels producteurs pour donner vie à leurs projets de films, encore moins obtenir des financements pour les réaliser. D'autres essaient aussi de contacter les producteurs à travers plusieurs canaux, sans suite. C'est dans le but d'apporter des solutions à ces problèmes que l'Association des scénaristes professionnels du Cameroun (l'Association Extérieur/Jour), en collaboration avec le Festival des images comiques (Festico), a organisé le script shopping ou marché du scénario. Premier du genre en Afrique centrale, l'évènement se tient ce jour à partir de 9h à la Fondation Tandeng Muna, cadre du Festico 2020.

Concrètement, il s'agit d'un cadre de concertation entre professionnels et amateurs du scénario. « Les auteurs, producteurs et diffuseurs se rencontrent le temps d'une matinée. En B 2 B, ils peuvent présenter leurs projets, qu'ils soient en l'état de pitch, abouti ou en développement. L'idée ici est de permettre aux auteurs de rencontrer des producteurs et on espère que des projets inédits et porteurs qui verront bien sûr le jour à la suite de cette rencontre », a indiqué Paul Kouonang Kouamo, scénariste et président de l'Association Extérieur/Jour. Ce qui pourrait permettre aux producteurs d'échanger avec les scénaristes et de recruter les plus aguerris. « L'ambition d'Extérieur/Jour est de faire de ce marché le rendez-vous le plus important du genre dans la région et d'accueillir les auteurs, producteurs et diffuseurs d'Afrique centrale et du monde entier, car l'Afrique a encore tellement d'histoires à raconter au monde », a ajouté Paul Kouonang Kouamo.

En dehors des scénaristes, tous les professionnels du cinéma peuvent trouver leurs comptes au Festico à travers la programmation alléchante concoctée par le comité d'organisation. Il y a entre autres la projection des films comiques, des dessins animés et des web-séries ; des conférences et des master classes. Les cinéphiles de la capitale doivent cependant se dépêcher de participer à toutes ces activités, car cette huitième édition du Festico s'achève demain.