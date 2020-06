Cote d'Ivoire: Livre - Une étoile nommée Colombe

Dans son roman « Un rêve presqu'impossible... », Anzata Ouattara présente la vie tragique et riche en rebondissements d'une jeune fille pourtant pleine d'ambitions.

Elle a un nom d'oiseau, elle n'a pas d'ailes, mais elle rêve de s'envoler très haut vers les cimes de la musique. Elle, c'est Colombe. Une jeune femme de 22 ans, chanteuse vedette du Bentô Piano Bar au quartier Cocody à Abidjan. L'héroïne du roman « Un rêve presqu'impossible » de l'écrivaine ivoirienne Anzata Ouattara, a pourtant tout pour rater sa vie. Un père mort trop tôt. Une mère préoccupée par son pasteur et son église de réveil. Une sœur indifférente et belliqueuse. Un frère homosexuel et bougrement dépensier. Un oncle débarqué au décès de son défunt frère afin de s'emparer de l'héritage... Bref un tableau loin d'être reluisant. Par-devers tous ces obstacles à son épanouissement, la jeune dame se lance le défi de réussir dans la musique. Là également, la course vers le succès va s'avérer épineuse. En cours de route, Colombe va rencontrer d'autres tracas dans un univers où l'amour, la jalousie et l'ivresse du succès à tout prix s'entremêlent.

En 150 pages et en 11 chapitres, l'auteure ivoirienne tient la main de son lecteur dans les coulisses du show-business à l'africaine. Un monde où tout est permis. Où l'ésotérisme se révèle une piste de non-retour pour tous ceux qui l'empruntent. Dans cette aventure faite de décibels et de prouesses scéniques, Colombe va rencontrer Arnaud, personnage tout aussi étrange qu'intrigant, qui lui déconseille de s'investir dans une tournée sous régionale, qui pourrait coûter la vie à la chanteuse. Parviendra-t-elle à ses fins ? C'est avec intensité que l'écrivaine Anzata Ouattara se plonge dans ce récit dynamique, haletant, publié aux Editions Mouna en 2019. On se prend très vite d'empathie pour l'héroïne, que l'on adopte comme une fille, une sœur, une enfant qu'on souhaiterait voir s'en sortir par tous les moyens. Une histoire rafraichissante qui embarque celui qui y rentre dans les folles et chaudes nuits musicales d'Abidjan. Au terme de la lecture, la curiosité est comblée et le rêve de voyage s'agrandit encore plus.