Cameroun: Développement de l'agribusiness - On est sur la bonne voie

C'est ce qui ressort d'une mission d'inspection de la Banque mondiale, effectuée récemment au Projet d'investissement et de développement des marchés agricoles.

Du 25 mai au 9 juin 2020, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles (PIDMA) a reçu une mission de supervision du gouvernement du Cameroun et de la Banque mondiale (BM). C'était dans le cadre de l'application de l'accord de financement de ce projet. Lequel accord prévoyant des missions de supervision conjointe à une fréquence semestrielle pour s'assurer que le PIDMA évolue vers l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés. Selon Thomas Ngue Bissa, coordonnateur national du PIDMA, l'objectif principal de cette mission, organisée en visioconférence du fait du Covid-19, était d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet et plus précisément d'évaluer la performance de l'ensemble de ses composantes.

Ainsi, une attention particulière a été portée sur trois axes majeurs. Les activités prévues dans le cadre de l'extension du projet, effective depuis le 1er juillet 2019 pour le crédit IDA (International Development Association) et depuis septembre 2019 pour les fonds PHRD (Japan Policy and Human Resources Development Fund. « Un don japonais dédié au volet Nutrition du projet », a indiqué le coordonnateur. Le deuxième axe de la supervision portait sur les démarches en cours pour assurer la durabilité des investissements effectués dans le cadre du volet semences, la durabilité et la pérennisation des coopératives comme entreprises agricoles conformément à la loi OHADA. Le développement des chaînes de valeur, l'aménagement des infrastructures communautaires, notamment les routes, et le suivi des recommandations issues de la mission de supervision de novembre 2019 ont également été examinés.

Par ailleurs, au regard de certaines contraintes, notamment la crise liée au Covid-19, la possibilité d'une seconde prorogation a été évoquée. D'après nos sources, la question de la clôture du projet en juillet 2021 est une préoccupation majeure pour le Cameroun, car la mise en place d'une chaîne de valeur nécessite au minimum dix ans pour avoir un impact durable et créer de valeur ajoutée. « A ce titre, le gouvernement a sollicité une prorogation du projet, pour mener des études et des réflexions sur la faisabilité d'une seconde phase du projet afin d'assurer la durabilité, la pérennité des actions amorcées, et partant la consolidation des acquis. Dans cette perspective, le bailleur de fonds étudie cette possibilité d'une extension de six mois supplémentaire sans financement additionnel », indique M. Ngue Bissa. Une extension qui ne peut se réaliser que si le gouvernement apporte un appui spécial de deux milliards de F. Mais déjà, des actions sont en cours afin de trouver des niches d'opportunité pour la mobilisation de la quote-part susvisée, condition sine qua non de la prorogation du Projet de juillet 2021 à janvier 2022.

Le PIDMA est une initiative conjointe du Cameroun et de la Banque mondiale dont l'objectif est de soutenir la transformation d'une agriculture de subsistance du manioc, du sorgho et du maïs, caractérisée par une faible productivité, en une agriculture commerciale s'appuyant sur des chaînes de valeurs compétitives dans les cinq zones agro-écologiques du Cameroun.