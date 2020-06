Cameroun: Résilience des entreprises - De nombreux appuis en perspectives

A la faveur des sessions du comité de pilotage des 24 et 25 juin, le Bureau de mise à niveau a rappelé le soutien du gouvernement à la relance de l'économie.

Les 26e et 27e sessions du comité de pilotage (Copil) du Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN) se sont tenues les 24 et 25 juin 2020 à Yaoundé. Isaac Tamba, président dudit comité a indiqué que l'année que ces assises 2020 se tiennent dans un contexte marqué par la crise sanitaire Covid-19 qui a des conséquences majeures sur l'économie nationale. Et rappelé les types de soutien du gouvernement aux entreprises, une stratégie sur laquelle s'appuie également le BMN pour son accompagnement. Selon lui, les prévisions de croissance estimées à 4% avant le Covid-19, ont été revues à 1,1%. « Ce qui plonge le Cameroun dans une phase de dépression », précise-t-il.

Isaac Tamba est revenu sur la stratégie de riposte et de résilience adoptée par le gouvernement évaluée à 500 milliards de F dont 60 milliards de F pour le volet sanitaire. La rectification du budget de 2020 par le président de la République a emmené le gouvernement à mettre en place un compte d'affectation spécial de 180 milliards de F dont 20 milliards prévus en soutien direct aux entreprises. En plus de cela, 116 milliards de F seront dédiés à l'allègement des charges fiscales des entreprises. Soit une enveloppe de 296 milliards de F.

Un plan de relance économique pour la période 2021-2022, a également été élaboré et oscille entre 100 et 150 milliards de F. Il prévoit trois types d'outils à savoir les subventions ou appuis directs, des financements remboursables et des crédits bancaires octroyés aux entreprises avec cautionnement de l'Etat.

Concernant la résilience des entreprises en 2020 et la relance économique à partir de 2021, Isaac Tamba parle d'autres outils d'appuis et de renforcement du secteur privé. Il s'agit, selon lui, du dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun (DACC) qui bénéficie d'une aide de l'Union européenne de l'ordre de 10 millions d'Euros (plus de 6.5 milliards de F) dont la moitié est dédiée aux aides directes aux entreprises et emplois.

En plus de ce dispositif, il y a le Comité de compétitivité et le projet Transfagri qui bénéficie des ressources de la coopération française soit 250 millions de F obtenus pour la résilience des très petites entreprises. Des réflexions pourront être menées sur le rôle que peut jouer le BMN dans ce contexte actuel crise. Dans un premier temps, il s'agit de questionner son mode d'intervention, le second axe vise à actualiser les outils d'intervention développés jusqu'à présent dans un contexte normal de mise à niveau et le troisième serait de mieux cibler les bénéficiaires selon la typologie des entreprises retenues.