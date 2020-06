Angola: Le pays renforce sa lutte contre le COVID-19

Luanda — Dans le cadre de la prévention et de lutte contre le Covid-19, le pays a reçu à ce jour plus de quatre cents tonnes de matériel divers de biosécurité et d'équipements hospitaliers, dépassant les 380, initialement acquis par la commission multisectorielle.

Au cours des cinq derniers jours, sur trois vols, l'Angola a accueilli 50 tonnes de matériel de biosécurité et d'équipements hospitaliers variés, pour un total de 405, en mettant l'accent sur plus de 600 ventilateurs, y compris invasifs et non invasifs, quatre laboratoires, plus d'un million de kits de combinaisons complètes de biosécurité.

Quatre mille cent soixante-quatorze lits, sur les cinq mille prévus, sont également à la disposition des autorités sanitaires du pays, des tests RTPCR (pour des diagnostics précis), des tests rapides, des écouvillons (matériel de prélèvement d'échantillons pour tester le covid-19) plus de cent millions, y compris des masques, des gants, des draps et des blouses jetables.

Le pays a encore reçu jeudi 18 tonnes de matériel de biosécurité et d'équipement hospitalier de la République de Chine, contenant 204 ventilateurs, 283 lits de soins intensifs, plus d'une centaine de boîtes de test rapide de Covid19.