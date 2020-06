Angola: Le pays met fin aux régions académiques

Luanda — L'abolition des régions académiques et la création de trois nouvelles universités pourraient être un fait dans le pays, dans le cadre du programme de reformulation de l'enseignement supérieur, a annoncé jeudi la ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo.

Selon Maria do Rosário Sambo, il n'y aura plus de régions académiques, mais il faudrait faire fonctionner les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dans les provinces où elles sont situées afin de contribuer à leur développement et aux régions environnantes.

A l'issue d'une réunion de la Commission de la politique sociale du Conseil des ministres, la gouvernante a déclaré que, dans le nouveau cadre, l'Université de Namibe résultera de la fusion de l'Académie des pêches et des sciences de la mer, avec les deux unités organiques de l'Université Mandume (Ecoles Supérieurs polytechniques et pédagogiques).

Dans le même ordre d'idées, il a déclaré que l'Université Rainha Ginga à Malanje serait créée avec la congrégation des instituts supérieurs de technologie polytechnique et agroalimentaire, l'Ecole Supérieure Polytechnique et l'Université de Médecine.

Concernant l'Université de Luanda, la ministre a déclaré qu'elle résulterait de la fusion des Instituts supérieurs des Arts, du Service social, de la Technologie de communication et de l'information, ainsi que de la Gestion logistique et des transports.