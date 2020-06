Sénégal: Agression contre la 7Tv - Le Cdeps se constitue partie civile

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) condamne avec la dernière énergie « l'agression physique ignoble dont a été victime l'équipe de reportage de la chaîne de télévision 7TV, mercredi 24 juin 2020 ».Mamadou Ibra Kane et Cie décident de se constituer partie civile, suite à la plainte déposée par la 7Tv contre les agresseurs.

« Non contents d'avoir molesté nos confrères dans leur mission sacerdotale d'informer, les agresseurs agissant au nom et pour le compte du Jaraaf Youssou Ndoye de Ouakam, ont saccagé le matériel de reportage devenu inutilisable, causant ainsi un préjudice à la fois physique, moral, matériel, économique et financier à la jeune entreprise de presse dans un contexte de crise sans précédent qui impacte négativement le secteur des médias », note le Cdeps dans un communiqué.

En ce sens, le structure regroupant les diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal dit « condamner avec la dernière énergie cette agression inacceptable et d'une autre époque ». D'après le communiqué signé Mamadou Ibra Kane, président de la structure, le Cdeps apporte toute sa solidarité à 7TV et décide de se constituer partie civile, suite à la plainte déposée auprès de la Gendarmerie contre les agresseurs et leur commanditaire par la Direction générale de 7TV.

Encore une fois, souligne le document, après les agressions dont ont récemment été victimes nos confrères de l'antenne Rfm de Mbacké et le Directeur de publication du quotidien Wa Grand-Place, les journalistes et techniciens des médias deviennent de plus en plus les cibles de personnes qui semblent agir en toute impunité. Pour Mamadou Ibra et Cie, cela crée une situation d'insécurité, dont le seul but est d'empêcher les journalistes et techniciens de faire leur travail. « Ce sont de nouvelles menaces pour la liberté de presse et la liberté d'expression », constatent-ils.

Par conséquent, ils en appellent aux autorités pour garantir la sécurité publique, poursuivre les auteurs de ces violences et les traduire en justice. Car, « il en va de la stabilité politique et sociale dans un État démocratique ».