Afrique: Commerce international - Les exportateurs africains vont perdre plus de 2,4 milliards de dollars, selon un rapport de l'Itc

L'édition 2020 des Perspectives de compétitivité des Pme du Centre du commerce international mentionne de profondes perturbations liées à la Covid-19 dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce rapport d'International trade centre (Itc), publié mardi dernier, prévoit que les exportateurs africains vont perdre plus de 2,4 milliards de dollars dans les exportations mondiales de la chaîne d'approvisionnement industrielle en raison des fermetures d'usines en Chine, dans l'Union européenne et aux Etats-Unis. Il révèle, en effet, à quel point les Pme et les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été mises à rude épreuve par la pandémie de la Covid-19, qui a également bouleversé le commerce international. Ces pertes pour la plupart, plus de 70 %, sont dues à la perturbation temporaire des liens entre les chaînes d'approvisionnement avec l'Union européenne. « Le nouveau coronavirus a de graves conséquences pour le commerce mondial et les entreprises qui l'animent. Alors que les États sont à diverses phases de confinement ou de relâchement des mesures de confinement, il devient évident que le virus a particulièrement touché les petites et moyennes entreprises (Pme) », relève-t-on dans ce document.

Il ressort des conclusions de celui-ci que le confinement en Chine, dans l'Union européenne et aux Etats-Unis a eu de très fortes répercussions sur le commerce. « Ensemble, ces trois économies représentent 63 % des importations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et 64 % des exportations de la chaîne d'approvisionnement », renseigne ce texte.

126 milliards de dollars de pertes en 2020

La publication estime que la perturbation mondiale de ces centres de fabrication occasionnera 126 milliards de dollars de pertes en 2020.

En s'appuyant sur les données recueillies dans le cadre de l'enquête de l'Itc sur les répercussions de la Covid-19 sur les entreprises, réalisée au cours des premiers mois de la pandémie, la même source constate que plus de 55 % de toutes les entreprises ont été fortement touchées par la pandémie.

Celle-ci précise que deux tiers des micros et petites entreprises ont déclaré que la crise avait fortement affecté leurs activités commerciales, contre 40 % des grandes entreprises et qu'un cinquième des Pme ont déclaré qu'elles risquaient de fermer définitivement dans les trois mois. Le rapport 2020 de l'Itc fait remarquer également que les entreprises du secteur des services sont les plus durement touchées par la Covid-19, en particulier celles qui fournissent des services d'hébergement et de restauration. Dans ces secteurs, 76 % des entreprises interrogées ont indiqué que le confinement total ou partiel avait fortement affecté leurs activités.

Trois quarts des pays développés ont supprimé ou réduit les droits de douane

L'étude souligne dans le même temps que les interdictions d'exportation et autres restrictions liés à la Covid-19 couvrent 73 % du commerce mondial des produits. Au total, 93 pays appliquent des mesures temporaires d'exportation liées au virus, notamment des interdictions ou des restrictions d'exportation de produits médicaux, mais aussi de denrées alimentaires. L'on note également que ces restrictions à l'exportation varient selon les régions. On constate, par exemple, que peu de pays africains ont mis en place des restrictions à l'exportation d'équipements médicaux liés à la Covid-19, pour la simple raison qu'ils ne les fabriquent pas eux-mêmes.

À l'inverse, le rapport de l'Itc constate que 105 pays appliquent des mesures temporaires sur les importations des produits liés à la Covid-19 et que presque toutes ces mesures visent à faciliter l'accès aux fournitures médicales ou aux aliments essentiels. Ainsi, les trois quarts des pays développés ont supprimé ou réduit les droits de douane sur les produits médicaux depuis le début de la crise. Dans le même temps, seuls 46 % des pays en développement et 18 % des pays les moins avancés ont pris des mesures similaires.