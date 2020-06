Cote d'Ivoire: Energie électrique - Une trentaine de familles démunies raccordées au réseau électrique

Une trentaine de familles en difficulté viennent d'être raccordées au réseau électrique par l'association dénommée "Coeurs unis pour Bingerville" ( Cub). Cette annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse prononcée par Hermann N'zi dit Modibo président de ladite structure, le jeudi 25 juin, à la Riviera à Cocody.

Cette opération qui s'est déroulée au quartier "Belle vue", a coûté environ un million de francs CFA, entièrement financée par l'association, selon le conférencier. " Ce sont les populations elles-mêmes qui nous ont sollicités. Ayant constaté qu'elles avaient vraiment un problème de courant, nous avons décidé d'aider 33 d'entre elles, qui n'en avaient pas les moyens", a-t-il précisé. Avant d'égrener les différentes actions sociales et de développement par eux réalisées en un an d'existence. Et ce, au profit des populations bingerloises vivant dans la précarité.

Il s'agit entre autres, de la réhabilitation de la voirie, notamment au quartier-village Gbagba, de la formation de 50 jeunes aux métiers du Btp et de l'événementiel, de l'aide à l'auto-emploi des jeunes et des femmes et du don de kits sanitaires pour la lutte contre la propagation de la Covid-19, le tout évalué à environ 100 millions de francs CFA, issus des cotisations des 2000 membres et de dons des partenaires.

Cette organisation apolitique dont les objectifs principaux sont la promotion du social, et la préservation de la cohésion entre les populations, envisage prendre en charge les frais de scolarité de 100 élèves et étudiants, à la rentrée prochaine. " Quand on a compris le sens de la vie, on se met au service de tous, pour soutenir les autorités municipales et administration dans leurs efforts de développement", a souligné le leader de cette association. Rappelons que pour diversifier les activités tout en les étendant à toute la Côte d'Ivoire, le président Modibo a annoncé la création ce jour-là même, d'une fondation baptisée "Fondation Hermann N'zi.

Portée sur les fonts baptismaux le 28 juin 2019, l'association Cub est représentée par des sections implantées dans les quartiers et villages de la commune de Bingerville.