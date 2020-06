Cote d'Ivoire: Finale Concours féminin d'art oratoire et de débat - Kouamé Ellamien Eny Melvyne remporte la compétition

Cette 3ème édition s'est déroulée dans des circonstances particulières liées à la pandémie du coronavirus.

Les dispositions sécuritaires et sanitaires qui avaient été strictement appliquées dans la salle Couronne du N'SA Hôtel de Grand-Bassam, le 24 juin, a fini par compléter la qualité de la compétition finale de la 3ème Edition du Concours féminin d'art oratoire et de débat.

En effet, les 4 oratrices finalistes, issues de 4 établissements scolaires de la ville de Grand-Bassam ont fait montre de leurs talents oratoires sur le sujet portant sur thème « Le Coronavirus : symptômes, méthodes de prévention et nouveau mode de vie ». Dans un développement riche en références précises (chiffres, faits, dates etc.) ces jeunes lycéennes ont émerveillé l'auditoire et le jury à travers des envolées lyriques. Au finish, Kouamé Ellamien Eny Melvyne, en classe de 2nd C 2 au Lycée d'Excellence Alassance Ouattara de Grand-Bassam, avec 45, 30 / 50 points, a été désignée 1ère Meilleure Oratrice. Le titre de la 2ème Meilleure Oratrice est revenu à Akoi Tanna Ingrid Bréféra, avec 43, 70, en classe de 2nd C 1 au Lycée Moderne 2 de Grand-Bassam. Onwuka Peace Sheila Victoria, avec 39, 40, en classe de Tle A 3 au Groupe Scolaire Edoukou Miezan de Grand-Bassam, Mombohi Sarah Princesse Yasmiavec 38, 70, en classe de 4ème 1 au Groupe Scolaire les Patronnages, arrivent respectivement à la 3ème et 4ème place.

Précisons que cette année en raison du contexte de la pandémie et des contraintes d'organisation, seul le concours des oratrices a eu lieu, le débat n'ayant pu se tenir. Les 4 finalistes ont reçu des lots composés de trophées et médailles, une enveloppe allant de 100 à 25 000 Fcfa et des bons d'achat de la librairie de France Groupe, de livres offerts par les Classiques Ivoiriens et les Editions Eburnie et de gadgets de la société Nano en plus de leurs diplômes de participation. La cerise a été placée sur le gâteau par Rex O'Neal Emmanuel, président du Conseil d'administration de la société Saxer Aviation, partenaire du concours et parrain des 3ème et 4ème prix.

Ce dernier a annoncé la prise en charge des fournitures des 4 candidates à la prochaine rentrée scolaires. A la grande satisfaction de Mel Asseu Valentine, directrice départementale de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle qui représentait sa ministre de tutelle, Kandia Camara, marraine de la 3ème édition du concours.

C'est la cérémonie des allocutions qui a ouvert le concours. Tous les intervenants ont salué l'initiative du concours et féliciter l'Ong Appui au développement de l'art, la culture et l'éducation en Côte d'Ivoire (Audace-Ci) pour ce projet à forte valeur d'humanisme et de formation des jeunes filles candidates. C'est tout naturellement que Flore Hazoumé, écrivaine, présidente de Audace-Ci et initiatrice du concours, a très vivement félicité les partenaires et sponsors du concours qui ont accepté d'apporter leur appui à cette forme digitale du concours qui est une innovation imposé par les contraintes inhérentes à la pandémie du Covid-19.

Avant la cérémonie de remise des prix il a été procédé à la remise des diplômes de participation aux candidates et leurs encadreurs et aussi des diplômes de remerciement aux partenaires.