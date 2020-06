Ile Maurice: Shaleena Balgobin-Nijhawan - «Notre technologie permet aux leaders de créer des liens avec leurs équipes»

interview

Vous proposez un système informatique très particulier ? En quoi l'est-il ?

TNS Rewards est un système de gestion de la performance, de la motivation et de l'engagement des employés lié à un logiciel de récompense et de reconnaissance stratégique. TNS Rewards a été conçu pour mobiliser le talent, accroître le rendement et favoriser les objectifs commerciaux, Aujourd'hui, nous sommes à un tournant important en matière de stratégie de gestion des employés. Sans des efforts réfléchis et intentionnels des leaders, les risques de hausse soutenue d'épuisements professionnels, de désengagement des employés et de recul des résultats d'affaires sont bien réels, particulièrement durant une pandémie et un ralentissement économique global.

D'où vient ce système et comment est-il installé ?

Nous nous appuyons sur une technologie primée, qui a déjà fait ses preuves. Notre logiciel en nuage est ultra configurable, au logo et couleur de votre entreprise, avec vos règles d'attributions et d'autres paramètres. Il est très facile à configurer, appliquer et à utiliser. C'est un système abordable et accessible à tous, même en déplacement sur mobile, avec notre application mobile. Il vous permet d'Intégrer tous vos programmes d'appréciation sociale, de rendement, de réalisations professionnelles sur une seule plateforme ou de créer un nouveau programme, qui réponde aux valeurs uniques de votre entreprise et/ou aux défis, aux comportements d'importance cruciale et aux compétences que vous cherchez à améliorer. Nous vous accompagnons pendant tout le processus. Pendant le confinement, nous avons eu la possibilité de créer, de configurer et de lancer de nouveaux clients complètement à distance, à travers les visio-conférences, sans aucun souci et dans un très bref délai.

En quoi ce système permet-il d'humaniser le télétravail ?

Les employés ont besoin de leaders qui agissent comme mentors et accompagnateurs, qui inspirent et facilitent plutôt que de micro gérer et qui favorisent un sentiment de collaboration et de soutien. Les leaders cultivent un sentiment de vision, d'opportunité, de succès, d'appréciation et de bien-être chez leurs employés. Les meilleurs leaders ne sont pas que des «patrons», qui disent à leurs employés ce qu'ils doivent faire. Ils inspirent, accompagnent, créent une vision commune et outillent leurs employés pour qu'ils réalisent leurs objectifs. Pour être efficace, l'appréciation doit être opportune, personnelle et significative. Quand elle est faite correctement, elle transforme un emploi en une carrière. TNS Rewards permet d'appuyer vos leaders avec la technologie adéquate pour créer des liens avec leurs équipes et reconnaître l'excellent travail sur mesure. Les leaders devraient avoir les outils de réussite à leur portée. La plupart des employés ne travaillent pas uniquement pour leur salaire.

Les employés ont un besoin inné́ d'être liés à une cause plus grande, plus importante qu'eux-mêmes. Le profit n'est pas une vision. C'est un résultat. La vision est la raison d'être de votre organisation. La vision favorise les profits et la réussite commerciale. Lorsque le programme de reconnaissance des employés est liée à la vision, les employés ont un rappel constant de leur rôle dans une cause plus grande qu'eux. Leur travail devient alors plus qu'un simple emploi. Cela me ramène à l'histoire de deux maçons. Lorsqu'on a demandé́ au premier maçon en quoi consistait son travail, il a répondu : «Je pose des briques». À la même question, l'autre maçon a répondu : «Je construis une cathédrale». Il ne faut pas se contenter de poser des briques. Il faut construire la cathédrale.»

A qui s'adresse ce système ?

Nous travaillons avec toutes les entreprises, indépendamment des secteurs et de leur taille. Les anciennes méthodes qu'utilisaient les organisations pour se définir, définir leurs philosophies de leadership, les attentes au travail, les communications et le perfectionnement des employés perdent de leur efficacité. Dans de nombreux cas, elles sont tout simplement rejetées par les nouvelles générations d'employés. Les normes de culture d'entreprise, longtemps jugées efficaces, ne sont plus pertinentes pour les générations Y et Z et ne s'appliquent pas aux milieux de travail de plus en plus mobiles et modernes. Les processus de décision cloisonnés, axés sur le titre, les pratiques traditionnelles de gestion du leadership, les évaluations annuelles de rendement, les structures d'équipe, les outils d'anciennes technologies et même la journée de travail de 9 h à 17 heures n'ont plus leur place au sein de la main-d'œuvre d'aujourd'hui, encore moins avec l'avènement du télétravail. Les employés veulent plus d'autonomie, des communications plus transparentes, plus d'encadrement et plus de flexibilité quant à l'endroit et à la façon de travailler. Il est impératif que les entreprises écoutent, apprennent et intègrent de nouvelles façons de diriger leurs employés afin d'aller de l'avant en façonnant activement leur culture. Et TNS Rewards permet tout cela.

Un tel système a un coût ?

Nous apportons notre pierre à l'édifice pour soutenir le capital humain, l'actif le plus important des entreprises, pendant cette période de crise, avec une offre inédite de trois mois gratuits. Nous sommes joignables par téléphone *. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter également par mél*.

*Téléphone : 52923444/ 54456444/ 59293444