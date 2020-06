Sénégal: Sénégal - La BNDE s'engage pour le développement de la filière Anacarde

Le Directeur Général de la BNDE, M. Thierno Seydou Nourou Sy accompagné du Responsable du Département Etudes et Inclusion Financière, M. El Birane Diop et M. Momar Talla Ndiaye, Chef d'Agence BNDE se sont rendus ce Jeudi 25 Juin 2020 à Ziguinchor à l'occasion du lancement de la campagne de commercialisation de la noix d'Anacarde 2020 par le Ministre délégué de la DER/FJ M. Pape Amadou Sarr, en présence du Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, M. Moussa Baldé, et bien sûr des acteurs économiques de la filière.

La BNDE, fidèle à son engagement pour le développement économique à travers des financements innovant de projets des secteurs porteurs de croissance, a depuis ses débuts eu une certaine motivation pour le financement de la filière Anacarde dont la campagne est fortement menacée dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

En effet, en Avril dernier un financement de plus de 6 milliards FCFA avait été mis en place par la Banque en partenariat avec la DER/FJ, le CMS et Pamecas. Ce montant était destiné à la production, la récolte, la transformation et l'exploitation de la noix.

La BNDE et ses partenaires sont convaincus que la filière pourrait être un levier de développement économique et social en Casamance. Pour cela, depuis le début de la pandémie du COVID-19, ensemble, ils ont su mettre en œuvre un mécanisme d'accompagnement adéquat et adapté au contexte et à l'avantage des producteurs, des transformateurs et des exportateurs.

Par ailleurs, la DER/FJ a noué un partenariat avec les Banques Sénégalaises, notamment La Banque Agricole (LBA) et la BNDE pour mobiliser des financements et ainsi les mettre à la disposition des acteurs. Cette collaboration, avec un objectif de 10 milliards FCFA a permis de mobiliser la somme de 12 milliards FCFA pour l'année 2020 pour financer les acteurs de la région du Sud.

En outre, la mobilisation de toutes ces institutions financières et de la DER/FJ à Ziguinchor pour la commercialisation de la noix d'Anacarde pour la campagne 2020, est la preuve de leur détermination à développer la filière en question, en matière d'exportation et surtout de transformation.

