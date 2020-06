Sénégal: Bilan du jeudi 25 juin 2020 - 24 cas graves, 104 nouveaux cas dont 29 communautaires

Explosion des cas communautaires. Faisant le point de la situation virologique au Sénégal, le directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'action sociale a fait savoir que « sur 985 tests réalisés, 104 échantillons sont revenus positifs dont 75 cas contacts, et 29 cas communautaires ».

Ces cas sont répartis entre les districts de Dakar-Ouest (15), Dakar-Centre (24), Dakar-Nord (7), Dakar-Sud (24), Touba (4), Guédiawaye (2), Mbao (4), Rufisque (1), Pikine (5), Keur Massar (3), Thiès (4), Ziguinchor (6), Popenguine (2), Tambacounda (1), Khombole (1) et Thiadiaye (1).

Poursuivant, Dr Aloyse Waly Diouf a indiqué les localités de provenance des 29 cas communautaires déclarés. « 04 à Thiès, 03 à Touba, 03 à Guédiawaye, 03 à Maristes, 03 à Keur Massar, 02 à Liberté 6, 01 à Yeumbeul, 01 à Mbao, 01 à Rufisque, 01 à Grand-Yoff, 01 à Médina, 01 à Dalifort, 01 à Ouakam, 01 à Ngor, 01 à Ouest Foire, 01 à Sicap et 01 à Cité Djily Mbaye», a-t-il renseigné.

Aussi, 90 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris selon le communiqué N°116 du ministère de la Santé et de l'action sociale. Non sans oublier d'indiquer que « 24 cas graves sont internés au niveau des structures de réanimations ». Par ailleurs, le Sénégal a enregistré 01 cas de décès liés à la Covid 19, soit un total de 94 décès depuis le depuis de l'épidémie.

Au total, le pays décompte 6233 cas à la date d'hier, jeudi, dont 4162 guéris contre 1976 cas sous traitement et 94 cas de décès. Le ministère de la Santé et de l'action sociale, exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés, pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.