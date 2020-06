Sénégal: Réouverture des classes d'examen - Dakar assure sa rentrée

Avortée le 02 juin dernier pour cause des manquements notés dans le dispositif sanitaire et sécuritaire, la reprise des cours pour les classes d'examen semble bien passer au niveau de Dakar. Le dispositif était bien en place pour aborder un démarrage effectif des cours.

Contrairement à ce qui s'est passé le 2 juin dernier et qui a abouti à un report des cours, il est remarqué un peu partout à Dakar que les écoles ont bien réussi pour cette fois à prendre toutes les dispositions en vue d'une reprise sans difficulté. C'est le cas u CEM Manguier de la Médina. A 9h 20, déjà tous les cours avaient démarré. Interrogé sur la situation de son établissement le Principal se confie : «Je n'ai pas beaucoup d'élèves. Peut-être que c'est mon effectif qui a vraiment réduit, mais c'est une avantage pour nous. Les élèves sont bien organisés, on respecte les mesures barrières. Tout le monde s'est lavé les mains. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétudes à signaler».

En pleine séance déjà, Monsieur Cissé, professeur d'histoire et de géographie, se réjouit du démarrage des cours malgré la présence de la maladie. «Nous sommes heureux de retrouver le chemin de l'école. Je peux dire que c'est un plaisir de faire cours avec mes élèves, surtout en classes d'examen. C'est vrai qu'il y'a la maladie qui est là, mais cela ne doit pas empêcher la vie de continuer. L'éducation aussi doit continuer. Nous devons terminer l'année en beauté, pour cela nous devons faire quand même avec la covid-19».

Et d'expliquer dans la foulée, «on va essayer tant bien que mal de respecter toutes les mesures barrières. Vous avez vu la disposition des classes. Elles sont divisées en deux, parce que c'était des classes qui étaient en effectif de quarante élèves, maintenant on les a divisées en deux». En croire au professeur d'histogéo, qui informait sur le dispositif au niveau des salles de cours «la distanciation est strictement respectée pour un mètre entre les élèves, comme vous le voyez dans les classes. Tous les élèves portent des masques. Vous avez aussi le dispositif de lave-mains, il y'a des masques qui sont en train d'être distribués à côté, le gel qui est là, le thermo-flash pour prendre de la température. Nous demandons aux élèves de respecter les mesures mais aussi aux collègues et le personnel administratif de faire autant pour ne pas faire regretter le gouvernement d'avoir pris cette décision», a fait savoir M. Cissé.

A 100 mètres de là, un collège privé, Anne Marie Javouhey. Dans cet établissement nous avons trouvé sur place une équipe active dans l'organisation surtout dans la mise en place du dispositif relatif au protocole sanitaire. Commentant sur l'état des lieux dans son établissement, Sœur Pascaline Ndione, directrice de l'école révèle «en tout cas, à notre niveau du cours Anne Marie Javouhey, tout le dispositif est en place. Nous avons fait en tout cas tout ce qui est à notre possible pour mettre tout en place. Les élèves sont là, les parents sont rassurés quand même par ce qu'ils ont vu. En ce qui concerne le dispositif dans les classes, on a vingt (20) élèves par salle de classe et la distanciation physique est respectée. On a des niveaux comme les CM2, les troisièmes et les terminales. On a espacé les classes, dans chaque classe, il y'a vingt élèves». Même fait remarqué à l'école élémentaire Elhadji .L. Diene, IEF, Dakar-Plateau. «Les enseignants sont là. Ensuite, il y'a la présence des élèves accompagnés pour la plupart de leurs parents. Et en venant, chaque élève avait déjà son masque. Concernant le protocole sanitaire, on a aménagé quatre salles, qui sont désinfectées par le service national d'hygiène. Le dispositif est respecté dans les classes. On a deux classes de CM2 éclatées dans quatre salles de moins de vingt élèves», confirme Niokhor Diouf, directeur de l'école.

Au lycée Maurice Delafosse, Monsieur Fall, proviseur témoigne : «nous venons de reprendre les enseignements, apprentissages aujourd'hui (hier) et Dieu merci, il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Que Dieu fasse que cela continue. Mais nous étions prêts, parce que la reprise était initialement prévue le 02 juin, elle a été reportée le 25 juin, mais depuis le 02, notre ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle a tout fait pour nous doter suffisamment de matériels, notamment des lave-mains, de gels, de thermo-flash. Il y'a vraiment tout. Les professeurs concernés sont là.» Au lycée privé Jean de La Fontaine, le directeur des études, des classes de terminales qui est au niveau de l'université Hampathé Ba, nous a d'abord invité à faire un tour au niveau des amphithéâtres. «Nous avons pu prendre des dispositifs, selon les conditions sanitaires et sécuritaires. Le protocole a été respecté», renseigne le directeur des études des classes de terminales.

Et de poursuivre «notre chance est qu'on a pu utiliser les amphithéâtres de l'université, parce que dans le groupe Jean de la Fontaine, on a une université, c'est l'université Hampathé Bâ. Etant donné que les étudiants n'ont pas encore repris, on a utilisé les amphis, pour mieux respecter les conditions de distanciation». Au lycée Blaise Diagne, le Proviseur Monsieur Diaby trouvé dans son bureau, se confie : «le matériel est là, les élèves sont là, la reprise est effective. Tout est désinfecté. Pour ce qui concerne les masques, nous avons distribué pour chaque élève trois masques, les professeurs, les membres de l'administration, le personnel technique tous en ont bénéficié chacun trois masques».

Nous avons terminé notre tour au niveau du CEM, John F. Kennedy. Dans son bureau, le principal Mme Sarr, née Aminata Kanté, explique, «nous avons repris les cours, pour les classes d'examen de troisième. On en a 172 dont 18 absentes. On a quatre classes de troisième qu'on a scindé en huit classes de troisième. Donc, les professeurs sont présents». Et de poursuivre, «On les a pris la température. Parce que la mairie nous a envoyé des volontaires pour nous épauler. Ce qui nous a permis de prendre les températures. Elles se sont lavées les mains, parce qu'il y'a aussi des lavoirs, du gel et des mouchoirs. On a réaménagé nos emplois du temps de 09h à 13h, pour permettre aux élèves de rentrer très tôt chez elles et aussi de pouvoir garder le masque».