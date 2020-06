Sénégal: Lutte contre le Coronavirus au Sénégal - L'UNFPA appuie la santé à hauteur de 642.116.324 fcfa

L'Unfpa, sur financement du Canada et de Luxembourg a doté le ministère de la Santé et de l'action sociale d'un lot d'équipement de protection individuelle et collective d'une valeur de 642.116.324 F Cfa. La cérémonie de remise qui s'est déroulée hier, jeudi 25 juin dans les locaux dudit ministère entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Sénégal.

Selon les acteurs de l'Unfpa, cet équipement est destiné à la Direction de la santé de la mère et de l'enfant (Dsme), aux dix régions médicales d'intervention du programme dans les axes nord, centre et sud, au District Sanitaire de Poponguine et à la Commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane à travers le Projet Fass Emergent. «Cet appui va permettre de doter les structures de santé des zones d'intervention, le personnel de santé notamment les sages-femmes, les Bajenu Goxx, des équipements suivants: gels hydro alcooliques, thermo flashs, masques, lunettes, combinaisons à usage unique pour le personnel soignant, sacs à poubelle pour la gestion des déchets, gants d'examen, stériles, tubes de prélèvements, eau de javel, savon, entre autres», a renseigné la cellule de communication de l'Unfpa.

Pour la Représentante Résidente de Unfpa, Cécile Compaoré Zoungrana, «chaque femme, même en période de Covid-19, a droit à un accouchement sûr et sans danger. L'accès aux services de santé de la reproduction/planification familiale, la prévention des grossesses non désirées et du VIH doivent rester une priorité en toute circonstance». Et de rappeler que les crises humanitaires aggravent la mortalité maternelle. « Chaque jour dans le monde près de 500 femmes et adolescentes meurent de complications liées à leur grossesse ou à un accouchement dans des situations d'urgence ou dans des États fragiles.

Du fait de la forte priorité accordée à la Covid19, le manque d'information, la stigmatisation ou la peur d'être contaminé, on note dans certains cas, une interruption dans la continuité des services intégrés de santé sexuelle et reproductive » a-t-elle renseigné. Matthieu Kimmell, Chargé d'affaires à l'Ambassade du Canada au Sénégal a, lui, souligné la fierté de son pays à travailler avec le ministère de la Santé et de l'action sociale et Unfpa pour renforcer l'accès aux services de santé de la reproduction et pour les droits des femmes et des filles. « Sachant que la crise de la Covid-19 a un impact disproportionné sur les populations les plus vulnérables, et notamment les femmes et filles, nous nous réjouissons de pouvoir fournir le matériel et l'équipement médical nécessaire pour accroître leur protection et celle des travailleuses et travailleurs de la santé dévoués qui les appuient » a-t-il fait comprendre.

Cependant, pour le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr « la dotation en équipements de protection individuelle et collective vient renforcer le dispositif déjà mis en place par le Gouvernement. Elle contribuera à assurer la continuité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent, une priorité du ministère, traduite par l'élaboration d'un Plan de contingence par la Dsme».