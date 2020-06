Sénégal: Keur Massar - Rentrée réussie

Keur Massar (grande banlieue dakaroise) a réussi son «déconfinement» scolaire hier, jeudi 25 juin.

La reprise a été effective dans toute la localité. Aucune perturbation n'a été notée. Dans tous les établissements sillonnés, élèves et enseignants concernés étaient présents, signe d'un retour à la normale. A en croire aux responsables de ces établissements, les dispositifs sanitaires mis à leurs dispositions sont suffisants et garantissent une reprise sans risque. Toutefois, les inondations restent une grosse crainte.

Après une longue période de suspension des cours due à la pandémie de la Covid-19, les établissements de Keur Massar ont réouvert leurs portes hier, jeudi 25 juin comme recommandé dans tout territoire national. Contrairement à la première tentative avortée du 2 juin dernier, on peut parler de déconfinement scolaire réussi dans cette zone où pratiquement tous les élevés et professeurs ont rejoint les salles de classe sans grande difficulté et dans le strict respect des mesures barrières.

A 9 heures déjà, au lycée privé «Jazzaka du savoir», les cours avaient démarré sans attente avec les élèves de troisième et de Terminal. Les quelques retardataires trouvés devant le secrétariat s'acquittaient de leurs frais de mensualités sur la supervision de la directrice, Mme Mbengue qui, visiblement, très à cheval, sur les règles sanitaires, sommait de temps en temps, certains élèves à remettre correctement leur masque et à observer la distanciation physique. Interpellée sur les conditions de reprises de son établissement, elle soutient «tout est fin prêt.

On a eu pas mal de dotations venant du ministère de l'éducation, venant de l'IA, venant de l'IEF de Keur Massar. Je peux témoigner que toutes les écoles de Keur Massar, publiques comme privées, autorisées ou non, ont reçu de matériels de thermo flash de lave-mains de quantité de gel. Chez nous, on a eu à donner chaque élève 10 masques et on détient aussi une réserve. On les sensibilise aussi pour le lavage des masques et le respect des mesures barrières», a-t-elle rassuré. Et de renchérir «dans toutes les classes, on a scindé l'effectif. Par exemple pour la série L3, ils étaient 42 et on en a fait 2 classes et la 3ème, on a 38 élèves qu'on a scindé aussi en deux, vraiment la norme minimale a été respectée.

Pendant la récréation, aussi les élèves ne sortent pas, on a une grande salle bien équipée qui peut les contenir avec respect de la distanciation physique et il y a un comité de veille qui supervise tout», explique-t-elle. Ainsi, selon la directrice, dans cet établissement privé, aucun manquement ou incident n'est à signaler. Même le manque d'eau a été maitrisé et des fontaines sont installés dans chaque pallier grâce à une bonne organisation du personnel et de l'association des parents d 'élèves. Même son de cloche à l'école publique de Aladji Pathé.

Dans cet établissement primaire, la propreté qui dégageait des lieux en ce 1er jour de reprise faisait même scintiller la cour de l'école sablonneuse. La cloche qui se retentissait à 11h précise témoignait déjà la reprise des cours. Et la preuve un premier groupe d'élèves est sorti en récréation pour 10 mn. Sur place, le Sieur Oumar Faye, directeur de l'école se réjouit des dispositifs sanitaires mis à leurs dispositions. «A école Aladji Pathé, on n'a pas de problèmes.

Le dispositif est mis en place. Il y'a un lavoir que vous voyez là à coté. Il y a aussi les gels alcooliques qui sont un peu partout, les masques de même. Dès 8h, tout le monde était là et on a démarré les cours vers 9h. On a aussi une fontaine et l'eau est en abondance. Les toilettes sont bien nettoyées. Nous avons démarré sans problème. On a une classe de CM2 de 77 élèves scindée en 4 groupes, chaque groupe contient à peine 20 élèves géré par un maitre de l'école», a-t-il soutenu avant d'ajouter «on a reçu une forte dotation, une partie venant de l'Etat à l'IE mais aussi une partie venant de la ville de Keur Massar. On nous a appelé deux fois à la mairie pour nous donner des dotations. Sincèrement, il n'y a aucun manque à signaler», témoigne-t-il

Le constat est général, dans tous les autres établissements visités, CEM Aly Mody, le lycée Zone de recasement, l'école primaire Sotrac, le CEM Keur Massar 1, le Cem Sotrac, tous ont repris les cours dans le strict respect des mesures barrières sans aucune perturbation. Et dans pratiquement toutes ces écoles, l'association des parents d'élèves et des jeunes bénévoles se sont réunis autour d'un comité pour veiller au strict respect des mesures barrières. La seule crainte pour les agents du savoir de cette localité demeure les risques d'inondations. Si l'on se réfère à leurs témoignages la quasi-totalité des établissements sont plongés pendant l'hivernage dans une situation indescriptible à cause de l'absence de canalisation dans cette zone pour évacuer les eaux pluviales. Eu égard à cet état de fait les risques de perturbations sont inévitables et jusqu'ici, à leur connaissance, aucun programme d'assainissement n'a été exécuté. Ainsi, l'Etat est invité à prendre de forte mesure.