Sénégal: Décès du porte-parole du Khalife général des tidjanes - Pape Malick Sy, un guide éclairé et élégant

La communauté islamique et particulièrement le foyer religieux de Tivaouane observe depuis hier, jeudi 25 juin, le deuil avec le rappelé à Dieu de Pape Malick Sy. Le guide religieux de la cité religieuse Tidjane qui s'est éteint à Dakar, chez lui à la Cité Keur Gorgui de Sacré-Cœur, était âgé de 78 ans. Il a passé trois ans comme porte-parole de l'actuel Khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour, avec une éloquence et une élégance. Une foule immense l'a accompagné à sa dernière demeure dans le quartier de Ndiadakhoum où, il repose désormais à côté de son frère et maître à penser, Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Sy «Al Makhtoum».

L a communauté musulmane s'est réveillée hier, jeudi 25 juin 2020, avec une triste nouvelle avec le rappel à Dieu de Pape Malick Sy, porte-parole de la cité religieuse de Tivaouane. Benjamin des enfants de Serigne Babacar Sy, premier Khalife général des Tidjanes de Tivaouane, Pape Sy s'est éteint à son domicile de la City Keur Gorgui à Dakar, à l'âge de 80 ans, des suites d'une courte maladie. La nouvelle qui s'est répandue dès les premières heures de la journée, a plongé toute la «Hadra» et les fidèles dans une profonde tristesse.

Désigné porte-parole du Khalife général des Tidjanes par l'actuel Khalife, Serigne Babacar Sy Mansour, en 2017, suite au décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, Pape Malick Sy s'est entièrement dévoué à cette charge. Esprit brillant et réputé pour son érudition et son ouverture, Pape Malick Sy a toujours mis le savoir et la connaissance comme les socles de sa démarche et de son action. Dans toutes ses apparitions dans les grands événements, il n'a jamais céssé d'afficher sa fierté et de réclamer l'enseignement et la philosophie de son frère et maître à penser, Cheikh Tidiane Sy «Al Makhtoum», cinquième Khalife des Tidjanes. Mais aussi l'héritage de Seydi El Hadji Malick Sy, l'un des plus grands propagateurs de la voi soufi de Sidy Ahmed Tijani.

Un tampon entre les confréries, un homme de son temps

Trés élégant aussi bien dans le verbe que dans le port vestimentaire et doté d'un sens de l'humour légendaire, il a brillé par son savoir, sa pédagogie et surtout sa parfaite maîtrise de l'Islam, de l'évolution de la société sénégalaise et des réalités sociales, lui permettent d'être un homme de son temps. Il était à la fois, guide religieux et médiateur social. A l'occasion de grands événements, son discours empreint de paix et de concorde était attendu. En effet, il jouera durant longtemps sous l'ombre d'«Al Makhtoum» puis comme porte-parole, ce rôle de tampon entre les familles religieuses. Mais de raffermissement des liens ou tout simplement entre croyants de différentes obédiences religieuses. Serigne Pape Malick Sy a ainsi consacré ses dernières sorties sur le Coronavirus, il invitait les Sénégalais au respect de toutes les recommandations des services sanitaires, et au retour vers Dieu. «Tous les régiments du ciel comme ceux de la terre appartiennent à Dieu», déclarait-il, invitant les populations au retour vers Dieu pour implorer son pardon et lutter pour l'éradication de la maladie. Mais également pour magnifier le travail des personnels de santé et des médecins. Pour accompagner le défunt porte-parole à sa dernière demeure, une immense foule s'est retrouvée devant l'esplanade de la «Zawia» de Serigne Babacar Sy, en présence du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour, de la famille de El Hadji Malick Sy et les membres de la «Hadra». Après une séance d'invocation de Dieu et «Wazifa», Pape Malick Sy a été inhumé devant une foule immense. Il repose désormais au quartier de Ndiandakhoum, à côté de son frère aîné et guide Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy

Témoignages... témoignages...

Macky Sall, Président de la République

«Je rends hommage à un homme exceptionnel... »

Le président de la République, Macky Sall présente ses condoléances au Khalife général Tidianes, Serigne Ababacar Sy Mansour, ainsi qu'à tous les musulmans, suite au rappel à Dieu, hier jeudi, de Pape Malick Sy, porte-parole de la famille Sy, à qui il a rendu hommage. «J'ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, Porte-parole du Khalif général des Tidianes. Je rends hommage à un homme exceptionnel et d'une exquise courtoisie. Au Khalif général, à tous les musulmans, je présente mes condoléances les plus attristées», a-t-il posté sur Facebook.

Idrissa Seck, président de Rewmi

«Le Sénégal vient de perdre un homme d'une grande dimension spirituelle»

«Je viens d'apprendre avec tristesse le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole du Khalife Général des Tidianes. Notre pays vient de perdre un homme d'une grande dimension spirituelle dont la vie a été principalement rythmée par la préservation de la paix sociale et de la cohésion entre les confréries, mais également entre musulmans et chrétiens sénégalais. Je m'incline devant sa mémoire et prie le Tout-puissant de l'accueillir dans son paradis céleste.»

Abdoul Mbaye, président ACT «Pape

Malick était un intellectuel, éloquent et charismatique»

«Je présente mes condoléances à tous mes compatriotes et à l'ensemble de la Ouma islamique, suite au rappel à Dieu de Pape Malick Sy. Il était homme de Dieu, aussi grand patriote. C'était un intellectuel éloquent et charismatique. Il savait rassembler les cœurs et les apaiser. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis.»

Malick Gakou, président du grand parti

«Un homme véridique et courtois»

«Je viens d'apprendre avec consternation le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole du Khalif Général des Tidianes. Une perte immense pour la Ummah Islamique et pour le Sénégal. Un homme véridique et courtois. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances attristées au Khalife Général Serigne Babacar Sy Mansour ainsi qu'à toute la tarikha Tidianiya. Que Serigne Pape Malick repose en Paix auprès de son illustre pére Cheikhal Khalifa Aboubacar Sy (Radiya lahou tahala anhou).»

Ousmane Sonko, président de PASTEF/Les Patriotes

«Nos condoléances à la population sénégalaise»

«C'est avec tristesse que nous venons d'apprendre le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane. Nous présentons nos condoléances à toute la famille Sy et à toute la population sénégalaise. Puisse Allah l'envelopper de sa miséricorde et son pardon éternels.»

Aminata Touré, présidente CESE

«Il fut une figure magnifique d'un Islam moderne, tolérant et ouvert»

«Le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy Dc est une grande perte pour notre pays et toute la Oumah. Il fut une figure magnifique d'un Islam moderne, tolérant et ouvert. Nous présentons nos condoléances les plus attristées au Khalife General des Tidjanes, à sa famille et toute la communauté musulmane. Que Allah lui réserve une place de choix dans son Paradis.»

Marème Faye Sall, première dame

«Un saint homme d'une dimension inépuisable»

«Nous venons d'apprendre la triste nouvelle qui touche l'ensemble de la Oumah islamique : le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy. Un saint homme d'une dimension inépuisable. Disparu, mais jamais oublié. Qu'il repose en paix.»

Alioune Tine, AFIKAJOM Center

«Je l'ai connu lors de son séjour à Rebeuss»

«C'est une lourde perte. J'ai connu Pape Malick Sy, dans les années 94, lors de son séjour à Rebeus avec Me Wade, Cheikh Tidiane Sy et Landing Savané. J'avais initié une pétition signée par les plus grandes personnalités des droits de l'homme et par Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum.»

Mamadou Lamine Diallo, président TEKKI

«Il était généreux dans le partage du savoir»

«Je viens d'apprendre la terrible nouvelle du rappel à Allah (SWT) de Serigne Pape Malick Sy, un guide, un grand-frère et un ami. Doté d'une culture phénoménale à l'image de son Maître Al Maktoum, il était généreux dans le partage du savoir. Quelle perte pour la Umma!»

Barthélémy Dias, maire de Mermoz-Sacré-Coeur

«Une grosse perte... »

«Une grosse perte pour la Oumma islamique, le porte-parole du Khalif général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy vient de nous quitter. Par ma voix, la commune de Mermoz Sacré-cœur présente ses condoléances à la Oumma islamique, particulièrement à la grande famille Tidiane.»

Serigne Saliou Thioune, Khalife de Cheikh Béthio : «Il était un bon voisin»

«Pape Malick Sy était un homme multidimensionnel. C'était quelqu'un d'affable, très intéressant. Il était très effacé. Il ne dérangeait personne. Nous présentons nos condoléances à tout le Sénégal», a témoigné l'actuel guide des Thiantacones, Serigne Saliou Thioune «Gueule Tapée», voisin du défunt, habitant le même quartier depuis des années.

El Hadji Hamidou Kassé

«Il était dans la figure de l'islam ouvert»

«Il était la figure même de l'Islam ouvert. Absolument contemporain de son temps, Serigne Papa Malick Sy, dont nous endurons la disparition, a partagé tous les combats de son temps pour la justice et la liberté».

Alliance pour la République (APR)

Un homme d'une dimension religieuse et humaine exceptionnelle»

«A la suite du rappel à Dieu de Pape Malick Sy, Porte-parole du Khalife Général des Tidianes, le Président Macky Sall, les responsables, militants et sympathisants de l'Alliance pour la République (APR) s'inclinent devant la mémoire de l'illustre disparu et présentent leurs condoléances les plus attristées au Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à toute la Communauté Tidiane et à la Oummah Islamique. (... ) Son engagement au service du peuple laisse le souvenir d'un homme d'une dimension religieuse et humaine exceptionnelle, connu pour sa proximité affective avec ses illustres frères qui ont assuré la charge de l'héritage de Seydi El Hadj Malick, en l'occurrence son inspirateur Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Makhtom, Serigne Mouhammadoul Mansour Borom Daradji et Serigne Abdou Aziz SY Al Amine. Le Sénégal perd un guide, un régulateur, engagé dans la promotion d'un idéal religieux qui place l'humain au cœur des rapports sociaux. Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Son infinie Miséricorde et l'accueille dans Son éternel Paradis», écrit l'APR dans un communiqué, signé le Porte-parole national Seydou Gueye.

OMAR DIAW ET IBRAHIMA DIALLO